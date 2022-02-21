رئيس الإدارة المركزية للسواحل: 30% من مشروعات مصر في العام الماضي خضراء

قالت الدكتورة هبة شعراوي رئيس وحدة المشروعات الأجنبية ورئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ، إنه يجب تحقيق الربح مع الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

وأضافت شعراوي في كلمتها، ضمن جلسة "مستقبل الطاقة والنقل البحري في البحر الأحمر"، في فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات الذي تنظمه جامعة الجلالة بالتعاون مع on air group وتحت رعاية النقل والمواصلات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن البحر الأحمر يحتوي على محميات طبيعية وبالتالي يجب التركيز فيها على السياحة ومناطق الغوص والشعاب المرجانية وبالتالي يجب الحفاظ على ضوابط المشروعات الخاصة بالنقل البحري بها.

وتابعت رئيس وحدة المشروعات الأجنبية ورئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ: "يجب استغلال الثروات دون المساس بالكائنات البحرية به، وبعد مؤتمر جلاسكو أصبحنا مطالبين بشكل أكبر بالالتزام بهذه الأمور، وسنعمل على التخلص من استخدام الفحم قبل عام 2030 رغم أننا لدينا مشروعات كثيرة تعتمد عليه".

وأشارت، إلى أن التحويل الموانئ والمدن إلى كيانات خضراء يزيد الاستثمارات، لافتةً إلى أن 30% من مشروعات مصر في العام الماضي خضراء، مؤكدةً أن منظومة البحر الأحمر تخضع لمظلة تشريعية تستهدف تقليل التلوث، وهو ما يؤدي إلى توفير مشروعات استثمارية إقليمية ناشئة.

وأكدت، أن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع خاص شريك أساسي في المشروعات البيئية بالبيئة البحرية، فمثلا يعمل مركز الغردقة ويخدم مصر ودول الإقليم في التعامل مع الازمات وحالات الطوارئ.