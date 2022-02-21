معاون وزير البترول: نشهد تطورا كبيرا في القطاع ويجب تطوير الموانئ لتجنب مشكلات التسريب

أكد المهندس محمود ناجي معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، على ضرورة التعامل مع المواد البترولية وما يتصل بها في علميات النقل بحرص وحذر شديد.

وأضاف ناجي في كلمته، ضمن جلسة "مستقبل الطاقة والنقل البحري في البحر الأحمر"، في فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات الذي تنظمه جامعة الجلالة بالتعاون مع on air group وتحت رعاية النقل والمواصلات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "هناك تطوير شهير في قطاع نقل البترول منذ سنوات حيث سيتم تطوير الموانئ لأن تأخير ناقلة قد يسبب أزمة لدولة".

وتابع معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية: "نعتمد على المواد الخام لسد الفجوة في السوق، وإذا لم يتاح لدينا الموانئ المناسبة لاستقبالها فإننا سنتعرض لمشكلات كبيرة، وقد توقف محطات التكرير وهو ما يعني تكبد خسائر ضخمة ومحققة".

وأكد: "في مصر تم التركيز على وجود موانئ حديثة وتجنب المشكلات التي قد تنم عن التسريبات كما نركز على مكافحة التلوث ونراجع سياساتها وتطبيقها على أرض الواقع باستمرار".

وأشار، إلى أن مصر مرتبطة بشراكات مع عدد كبير من الدول الخليجية في تكرير البترول وهو ما يؤدي إلى تقليل ساعات التخزين في قناة السويس وميناء السخنة، مشددًا على أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية في هذا القطاع للتأمين من أي مخاطر مثل الهجمات والقرصنة والحفاظ على المخزون الاستراتيجي وعدم الاضرار أو التأثير على مصالح العملاء لأن التعاقدات ذات تكلفة عالية.