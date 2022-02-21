مباراة وادى دجلة الفرصة الأخيرة لمدرب منتخب السويس

يستعد نادي منتخب السويس بقيادة المدير الفني سعد فاروق لملاقاة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة العشرون للقسم الثاني.

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وعلم موقع " الفجر الرياضي"، إن إدارة منتخب السويس برئاسة أسامة الموشي ستستغني عن خدمات سعد فاروق المدير الفني للفريق السويسي في حال الخسارة أمام فريق وادى دجلة نظرا لابتعاد الفريق من المنافسة على الصعود للدورى الممتاز وتراجع بشكل كبير في جدول الترتيب.

وكان نادي منتخب السويس خسر في الجولة الماضية من نظيره فريق بورفؤاد بنتيجة 3-2 على ملعبه بستاد السويس الجديد، حيث كان أخر فوز للفريق على فريق بنها بهدف نظيف، في الجولة السابع عشر من عمر المسابقة.

يُذكر أن نادي منتخب السويس، خاض 19 مباراة بقيادة سعد فاروق فاز في 6 وتعادل فى 9 وخسر في 4 جولات ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 27 نقطة.