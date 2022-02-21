التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لـ 318 موظفا خلال يناير الماضي



انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لـ 318 موظفا بعدد من الجهات الإدارية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية; لإعمال شئونها.

وذكر الجهاز - في بيان اليوم الاثنين - أن الجهات التي تم دراسة التسوية بها، شملت الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وديوان عام محافظة شمال سيناء، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، ومديرية الشئون الصحية بقنا، ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

الجدير بالذكر أن إعادة التعيين مرهون بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.. ويقوم الجهاز كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للعاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار من خلال الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي; حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.