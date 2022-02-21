ميناء دمياط يتداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة



أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين أن الميناء شهد تداول 29 سفينة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة اليوم أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 29 ألفا و10 أطنان، منها 9 آلاف و300 طن فوسفات و3 آلاف و510 أطنان رمل و16 ألفا و200 طن يوريا، فيما شملت حركة الوارد من البضائع العامة 38 ألفا و310 أطنان منها 6 آلاف و397 طن قمح و823 طن مواسير و10 آلاف و177 طن حديد و8 آلاف و158 طن فول وألفين و120 طن خردة و903 أطنان خشب زان و9 آلاف و692 طن ذرة و116 رأس ماشية عجول تسمين بإجمالي وزن 40 طنا.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1518 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطا وبطاطس وطماطم وفاصوليا وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وكتان) وفاكهة (برتقال وبلح وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وبنجلاديش وروسيا والصين وسنغافورة وفيتنام وبريوني وكرواتيا وإندونيسيا وهونج كونج والهند، فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 898 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 1314 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 155 ألفا و41 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 103 آلاف و719 طنا، وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2542 طن قمح متجهان إلى صوامع شبرا وبنى سويف وقطار بعد أن أفرغ 25 حاوية قادم من الإسكندرية وبلغت حركة تداول الشاحنات 5 آلاف و47 شاحنة.