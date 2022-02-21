موانئ البحر الأحمر تتداول 335 شاحنة و2114 طن بضائع

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، تداول 2114 طن بضائع عامة ومتنوعة و335 شاحنة و8 سيارات ملاكي.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان اليوم الاثنين - أن حركة الصادرات شملت تداول 1276 طن بضائع عامة ومتنوعة و278 شاحنة و8 سيارات ملاكي، فيما شملت حركة الواردات تداول 838 طن بضائع عامة ومتنوعة و57 شاحنة.

وأوضحت أنه يتواجد على أرصفة الموانئ 9 سفن حيث استقبل ميناء سفاجا سفينة فارغة قادمة من اليمن; لشحن فوسفات، وغادرته السفينة "أمل" بحمولة 96 شاحنة و3 سيارات ملاكي، والسفينة "بوسيدن إكسبريس" بحمولة 130 شاحنة و3 سيارات ملاكي، وسفينة فارغة متجهة إلى عرض البحر، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "أيلة" و"سيناء" وغادرته السفينتان "أيلة" و"بريدج".