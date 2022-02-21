1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 418 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم منها 102 مبايعة أراض بقيمة 510.49 مليون درهم و316 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 735.48 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

و تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

و تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 230.73 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 87.49 مليون درهم و67 رهن فلل وشقق بقيمة 143.25 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 62 مليون درهم وأخرى في منطقة العوير الثانية بقيمة 28 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل أربعا منها بقيمة 6.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 5 ملايبن درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 978 الف درهم.