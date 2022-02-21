الإمارات توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة لتربية الأحياء المائية

وقعت "برايم أكوا كلتشر"- المملوكة لشركة "الإمارات الوطنية للاستزراع المائي"- مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" لبناء أول مزرعة من نوعها في الإقليم لتربية الأحياء المائية باستخدام تقنية إعادة التدوير لنظام الاستزراع المائيRAS.

وقع المذكرة كل من عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" الإمارات وجافزا وامتياز عبدالرزاق كالسيكار المدير العام لشركة "برايم أكوا كلتشر".

يهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الأحياء المائية في دولة الإمارات لتلبية الطلب المتزايد عليها ومن المتوقع أن يكتمل بناء المزرعة بحلول الربع الأول من عام 2023.

و تشمل مرافق هذا المشروع مزرعة للروبيان ووحدة للتفريخ ووحدة معالجة أولية وثانوية.. وستكرس هذه المزرعة استدامة الأعمال في مجال إنتاج المواد الغذائية في دولة الإمارات وسيكون لها دور مهم في دعم وتحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي 2051 للدولة.

و تعتبر شركة "برايم أكوا كلتشر" رائدة على مستوى العالم في مجال الرقمنة إذ ستقوم بدمج أحدث التقنيات في مزرعة الروبيان لضمان أعلى مستويات الجودة في الإنتاج بمساعدة تقنية إعادة التدوير لنظام الاستزراع المائي والتي ينتج عنها تصريف 5-7 في المائة فقط من الماء المستخدم في تربية واستزراع الروبيان وستنتج المزرعة أكثر من ألف طن متري سنويًا ما يفوق ثلاثة أضعاف حجم الإنتاج الحالي من الروبيان في دولة الإمارات.

و تعتمد الدولة حاليًا على الاستيراد من الخارج بشكلٍ كبير وذلك لمواكبة الطلب المحلي على الأحياء البحرية خاصة الروبيان حيث يتم استيراد أكثر من 51 ألف طن متري سنويًا.. ويتراوح إجمالي الاستهلاك المحلي بين 38 ألفا و40 ألف طن متري من الروبيان في حين كان معدل الاستيراد قبل الجائحة يزيد على 51 ألف طن متري وتبلغ كمية التصدير وإعادة التصدير من الروبيان في الدولة قرابة 12 ألف طن متري.

و قال عبدالله بن دميثان: "مع تجاوز حجم تجارة المواد الغذائية في دولة الإمارات 100 مليار درهم سنويًا ووصول الاستثمارات إلى 62 مليار درهم في قطاع الأغذية والمشروبات فمن المؤكد أن هذا القطاع يعد أحد أهم الصناعات التي تقود الاقتصاد الوطني ويشكل الاستزراع المائي ركيزة مهمة لهذه الصناعة الحيوية لذا من الضروري إطلاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات التكنولوجية لتحسين كفاءة الإنتاج في هذا القطاع وضمان أمنه على المدى الطويل".

وأضاف: "في ضوء تلك المعطيات نتطلع إلى شراكتنا مع /برايم أكوا كلتشر/ لزيادة إنتاج الروبيان من أجل تلبية الطلب المحلي إضافة إلى ضمان الحصول على إنتاج فائق الجودة باستخدام التقنيات المتقدمة مثل إعادة التدوير لنظام الاستزراع المائي وستتمكن مزارع الروبيان من توفير أنظمة استزراع عالية الكثافة بأعلى مستويات الأمان للأحياء المائية".

من جهته قال امتياز عبدالرزاق كالسيكار إن دولة الإمارات تستهلك قرابة 220 ألف طن من المأكولات البحرية سنويًا تشكل الواردات منها 70٪، ويعد الاكتفاء الذاتي أحد الركائز الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات.. مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي برزت للإنتاج الغذائي المحلي خلال الجائحة وذروة فرض القيود على السفر لذا قررت شركة الإمارات الوطنية للاستزراع المائي الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للدولة من خلال مضاعفة حجم إنتاج الاستزراع المائي الحالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.