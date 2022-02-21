4 % نسبة زيادة عدد الشركات المسجلة في منطقة عجمان الحرة خلال 2021

سجلت "منطقة عجمان الحرة" زيادة في عدد الشركات المُسجلة بواقع 1792 شركة جديدة، بنسبة نمو تقارب 4 % مقارنة بالعام 2020، في مؤشر جديد على تنامي ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية بمحفظة التسهيلات والمحفزات التي تتيحها المنطقة الحرة.

وأظهرت نتائج الأداء التشغيلي لمنطقة عجمان الحرة للعام 2021 والتي كشف عنها اليوم تسجيل نسبة إشغال مُرتفعة في المكاتب والمستودعات ومساحات الأعمال، واتساع نطاق مصادر الاستثمارات الواردة، وتنامي حركة التصدير وإعادة التصدير.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بعجمان أن منطقة عجمان الحرة تواصل ترسيخ مكانتها الريادية كمساهمٍ حيوي في تنوع موارد الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الشركات والمشاريع التجارية من مختلف دول العالم، وتوفير بيئة مثالية لنمو الأنشطة التجارية وتوسع الشركات، مشيرًا إلى أنَّ المنطقة الحرة باتت اليوم وجهةً استراتيجية للاستثمارات الإقليمية والدولية.

وقال إن نجاح منطقة عجمان الحرة يُعزى إلى التزامها بتطوير منظومة خدماتها وعملياتها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم شركاء الأعمال، وإرساء دعائم بيئة أعمالٍ متكاملة قوامها اتساع نطاق التسهيلات والمحفزات وتطور البنية التحتية وجودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عن تطلعه بثقة حيال الفرص المتاحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا العزم على مواصلة توفير كافة السبل الضامنة لنمو الشركات، والإسهام بتسريع وتيرة التحول نحو منظومة اقتصادية أكثر تنوعًا.

من جانبه قال سعادة المهندس علي السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة إن المؤشرات والنتائج التي سجلتها المنطقة الحرة خلال العام الماضي تبرز قوة أدائها التشغيلي ونجاح استراتيجيتها وتعكس الدور المتنامي للمنطقة الحرة كحاضنة مثالية لمجتمع الأعمال والاستثمار والشركات الدولية.

وأضاف أن تزايد أعداد الشركات الجديدة المسجلة في منطقة عجمان الحرة ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية يعكس تنامي الثقة بالأفضلية التنافسية للمنطقة الحرة، وكفاءة حلولها ذات القيمة المضافة.

وقدم السويدي الشكر لأعضاء مجتمع الأعمال وشركاء المنطقة الإستراتيجيين من القطاعات الحكومية والخاصة، وإلى فريق عمل منطقة عجمان الحرة باعتبارهم حجر الأساس في قصة نجاحنا المستمرة.

وبينت نتائج الأداء التشغيلي للعام 2021 وصول نسبة إشغال الوحدات التأجيرية في منطقة عجمان الحرة إلى 90 % والتي تمتد على مساحة تفوق 867 ألف متر مربع وهو ما يعكس الزخم الكبير للأنشطة التجارية والاستثمارية.. وتتميز منطقة عجمان الحرة باتساع مرافق الأعمال التي تشمل أكثر من 530 مستودعًا وما يزيد عن 7،000 مكتب وأربعة مراكز أعمال.

كما سجل العام 2021 نجاح منطقة عجمان الحرة بأتمتة ورقمنة 100 % من خدماتها وتقديم أكثر من 240،000 معاملة إلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية للمتعاملين، وهي منصة ذكية توفر مجموعة متنوعة من الخدمات الحائزة على تصنيف خمس نجوم للخدمات الرقمية الحكومية.

وعززت "منطقة عجمان الحرة" موقعها الرائد كمساهمٍ فاعل في حركة التصدير وإعادة التصدير على مستوى إمارة عجمان، حيث بلغت مساهمة المنطقة الحرة 22 % من إجمالي أنشطة التصدير و24 % من إجمالي أنشطة إعادة التصدير في الإمارة خلال العام 2021.

كما مثل العام الماضي محطة فارقة في مسيرة ريادة المنطقة الحرة حيث شهد تتويجها بالمزيد من جوائز التقدير العالمية المرموقة ومن أبرزها الحصول على المرتبة السابعة في التصنيف السنوي لأفضل المناطق الحرة عالميًا الصادر عن مجلة "إف دي آي" التابعة لمجموعة "فايننشال تايمز".