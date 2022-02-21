اغتنم الفرصة.. هذه خطوات تخفيض غرامات مخالفات المرور للنصف

قام قانون المرور الجديد، بإتاحة إمكانية تخفيض الحد الأدنى لقيمة غرامات مخالفات المرور للنصف، خاصة عند وصول رسالة بالمخالفة إلى الهاتف المحمول لصاحب المركبة، إذ يمكنه الاستفادة من ميزة التخفيض، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات تقليل قيمة غرامات مخالفات المرور للنصف، وفقا لقانون المرور الجديد، وموقع إدار المرور التابع لوزارة الداخلية المصرية على الإنترنت، وهي كالتالي:-

خطوات تقليل غرامات المرور للنصف

وفق ما ورد في قانون المرور الجديد، فإنه يحق لأصحاب المركبات، سداد قيمة الغرامات المستحقة على المخالفات، التي تصل على رقم الهاتف المحمول المسجل في الإدارة، خلال 3 أيام من وصول الرسالة، حتى يمكن الاستفادة من دفع نصف قيمة الحد الأدنى للغرامة المستحقة، من خلال توجه صاحب المركبة بصفته إلى مكتب المرور التابع له.

يشار إلى أنه في حال ذهب صاحب المركبة، إلى مكتب المرور بعد مرور الـ3 أيام المقررة، فإنه سيدفع كامل الحد الأدني من قيمة الغرامة.

التظلمات على المخالفات المرورية

يحق للسائق في كل الأحوال، أن يتقدم بطلب تظلم أمام نيابة المرور، إذا لم يكن ارتكب المخالفة، على أن تقوم النيابة بالفصل في النزاع، علما بأن تقديم التظلم يكون أونلاين عبر موقع نيابات المرور على الإنترنت.

قيمة رسوم المخالفات المرورية

ووفقا لقانون المرور الجديد، جاءت غرامات المخالفات، كالتالي:

- الاعتداء على رجال المرور: الغرامة ما بين 300 إلى 1500 جنيه.

- إذا ترك السائق المركبة، وسبب ذلك عطلا في حركة المرور: الغرامة من 200 إلى 2000 جنيه.

- عدم اتباع تعليمات رجل المرور: غرامة تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه

- السير بمركبة تنبعث منها رائحة كريهة، تؤثر على البيئة: الغرامة ما بين 500 إلى 1500 جنيه.

- ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام: الغرامة من 300 إلى 1500 جنيه.

- السير عكس الاتجاه: تصل غرامته إلى 5 آلاف جنيه.

- عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق: غرامة 1000 جنيه.