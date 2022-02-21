ارتفاع أسعار النفط بعد التصعيد الروسي

ارتفعت أسعار النفط الخام بعد التصعيد الأخير من جانب الحكومة الروسية بشأن اعتراف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمناطق الإنفصالية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 2% إلى 95.5 دولارًا للبرميل، وزاد خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 1.9%وصولًا إلى مستويات قرب 93 دولارًا للبرميل.



قال الكرملين منذ قليل ان الرئيس بوتين سيعترف باستقلال منطقتي دونيتسك لوغانسك.

وقال كلا من المستشار الألماني والرئيس الفرنسي أن الرئيس الروسي اخبرهما منذ قليل بهذا القرار، وقالت الحكومة الاوكرانية منذ قليل ان اثنين من الجنود قد قتلا جراء قصف الانفصاليين في منطقة التماس بمدينة دونباس.

وقالت وسائل إعلام أميركية أن إدارة بايدن ناقشت مع الحكومة الاوكرانية خططًا لخروج الرئيس، فلاديمير زيلنسكي، في حال حدوث الغزو الروسي.

وفي تلك الاثناء دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا عن الامتناع عن اتخاذ اية قرارات من شأنها تقويض عملية السلام

وسعى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قرار الاعتراف بـالانفصاليين..وفي الوقت ذاته دعا ماكرون مجلس الدفاع الفرنسي لاجتماع طارئ اليوم لمناقشة الأزمة الأوكرانية.