النمسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا ستشمل نورد ستريم 2

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر يوم الاثنين إن حزمة عقوبات يجهزها الاتحاد الأوروبي في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا تتضمن إجراءات تستهدف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا.

وأبلغ نيهامر مؤتمرا صحفيا "المصادقة (على خط الأنابيب (SE:2360)) سيجري وقفها عندئذ (إذا حدث غزو روسي). لا شك في ذلك. وعليه فإن ذلك يعني أن نورد ستريم 2 جزء من العقوبات."

واكتمل بناء خط الأنابيب لكن لم يبدأ تشغيله حتى الآن بانتظار موافقة من الهيئات التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.