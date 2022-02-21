النمسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا ستشمل نورد ستريم 2

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 قال المستشار النمساوي كارل نيهامر يوم الاثنين إن حزمة عقوبات يجهزها الاتحاد الأوروبي في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا تتضمن إجراءات تستهدف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا.

وأبلغ نيهامر مؤتمرا صحفيا "المصادقة (على خط الأنابيب (SE:2360)) سيجري وقفها عندئذ (إذا حدث غزو روسي). لا شك في ذلك. وعليه فإن ذلك يعني أن نورد ستريم 2 جزء من العقوبات."

واكتمل بناء خط الأنابيب لكن لم يبدأ تشغيله حتى الآن بانتظار موافقة من الهيئات التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

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