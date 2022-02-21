حصاد الـ "توك شو".. بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم وتأثير لقاح كورونا على الصحة الإنجابية

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم، ارتفاع أسعار الذهب بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، فضلًا على تأثير لقاح كورونا على الصحة الإنجابية.

وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:

قانون الإيجار القديم

قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تتجه نحو حل شامل لأزمة الإيجار القديم، منوها بأن المناقشات لا زالت مستمرة حول أزمة الإيجار القديم وسيتم التوصل لحل يرضي جميع الأطراف.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم الاستماع لكافة الآراء، داعيا المواطنين للانتظار حتى انتهاء الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحوار المجتمعي يتم بوجود ممثلين عن المستأجرين والملاك، موضحا أن هناك مليون وحدة سكنية سيتم تطبيق زيادة سنوية تقدر بـ 15 % لمدة 5 سنوات.

بشرى سارة إلى أصحاب المعاشات

و تزف التأمينات الاجتماعية بشرى سارة لاصحاب المعاشات، إذ قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن هناك زيادة في المعاشات ستطبق في شهر يوليو القادم، حيث أنهم يعملون على وضع الدراسة الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة.

وأشار "عوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن أقصى نسبة زيادة تتمكن الهيئة من اقرارها وفقا لمواردها سيتم عرضها على رئيس الوزراء وبدوره سيعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي لاقرارها.

وأضاف أنهم يعملون على وضع منظومة جديدة تضمن ربط قواعد الهيئة بباقي قواعد بيانات الدولة، معلقا: "شغالين ليل نهار للانتهاء من المنظومة الجديدة".

ارتفاع أسعار الذهب بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

وبما يخص ارتفاع الأسعار، لا سيما الذهب، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن الزيادة رهيبة في أسعار الذهب، حدث ذلك منذ عام ونصف، موضحًا أن الذهب عندما يرتفع لا يعود سعره من جديد.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن أي حرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون له مردود قائلا: “لو حدثت حرب مع التضخم العالمي في جميع دول العامل سيؤدي إلى ارتفاع قد يصل إلى 2000 دولار وسيحدث قفزات كبيرة في أسعار الذهب”.

وتوقع مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، زيادة أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة بسبب الأزمة العالمية.

تحذير المرضى من الانسياق وراء الخرافات الطبية

وبعد الانسياق وراء الخرافات الطبية، من قبل بعض المرضى، قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، إن هناك المئات من أمثال طبيب الكركمين أحمد أبو النصر في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن من أسباب رواج أمثال طبيب الكركمين، هو ارتفاع نسبة الأمية، والنقص الشديد في الثقافة الطبية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أهم أسباب انتشار ظاهرة طبيب الكركمين هو التواكل وليس التوكل على الله، أو التدين الشكلي.

وأكد أن هناك أنواع كثيرة يتم وهم الناس بها مثل الكركمين اللقيمات والتربت والكركم، موضحًا أن الكركم كنبات يقلل من مقاومة الجسم للأنسولين، ولكن لا علاقة له بعلاج السكر.

تأثير لقاح كورونا على الصحة الإنجابية

على صعيد آخر، كشف الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، حقيقة تأثير لقاحات كورونا على الحمل لدى النساء والذكورة لدى الرجال.

وأكد "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن اللقاحات آمنة تماما على الصحة الإنجابية للرجل والمرأة، ولكن هناك أقاويل علمية سيثبت صحتها من عدمه أن كورونا كمرض يمكن أن يؤثر على الصحة الإنجابية للرجل والمرأة في بعض الأحيان.

وأضاف أن هناك دراسات تفيد أن السيدة الحامل إذا حصلت على اللقاح فأن المناعة المكتسبة يمكن أن تنتقل للجنين، مؤكدا أن اللقاحات آمنة ولا تؤثر على الذكورة للرجال.

وأردف أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، أن محو الأمية مهمة جدا، ونحتاج إلى نشر الثقافة الصحية بالمدرسة والأسرة والإعلام، متابعا: "الطب البديل موجود في كل دول العالم، والاسم العلمي له الطب المكمل".