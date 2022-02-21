أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر

هبطت سوق الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الاثنين، وقاد قطاعا السيارات والتكنولوجيا الخسائر بعد تعليقات من الكرملين أخمدت الآمال في حل سريع لأكبر أزمة عسكرية لأوروبا في عقود.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 بالمئة ليغلق عند أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول بسبب مخاوف من تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء قطاع التكنولوجيا بين أكبر الخاسرين مع هبوط مؤشره 2.6 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ مارس آذار الماضي، مواصلا التراجع لرابع جلسة على التوالي.

ولامست الأسهم الفرنسية أدنى مستوى منذ أوائل ديسمبر كانون الأول في حين هبطت الأسهم الألمانية إلى أدنى مستوياتها في 11 شهرا.

والأسواق في الولايات المتحدة مغلقة يوم الاثنين في عطلة يوم الرؤساء.