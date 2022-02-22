أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-2-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية، بنحو 1898 دولارًا للأوقية، بعد تقلبات بسبب الأوضاع في روسيا وأوكرانيا، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

 

سجلت الجنيه الذهب 6624 جنيهًا.

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 712 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 831 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 949 جنيهًا.

 

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن الزيادة رهيبة في أسعار الذهب، حدث ذلك منذ عام ونصف، موضحًا أن الذهب عندما يرتفع لا يعود سعره من جديد.

وأوضح  أن أي حرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون له مردود قائلا: “لو حدثت حرب مع التضخم العالمي في جميع دول العامل سيؤدي إلى ارتفاع قد يصل إلى 2000 دولار وسيحدث قفزات كبيرة في أسعار الذهب”.

وتوقع مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، زيادة أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة بسبب الأزمة العالمية.

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