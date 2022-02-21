تعرف على موعد حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإفريقية في مصر، موعد انطلاق مباراة مصر والسنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وعقب إعلان الاتحاد المصري موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام يوم 25 مارس.

ويبحث العديد من المشجعين عن موعد المباراة وموعد حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال بالنسبة لمن يريدون حضور المباراة في الاستاد ومؤاذرة المنتخب، خاصة بعد طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة حضور 60 ألف مشجع لمباراة المنتخب الوطني أمام السنغال المقرر إقامتها 25 مارس المقبل.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وهي على النحو التالي:-

موعد حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

حجز التذاكر يكون عن طريق موقع تذكرتي، الذي لم يفتح باب الحجز حتى الآن، ولم يتم الكشف حتى الآن من جهات رسمية عن موعد طرح تذاكر مباراة مصر والسنغال، ولكن من المؤكد أنها تكون متاحة للجمهور قبل المباراة بأسابيع، أي أن طرحها يكون في الأيام الأولى من شهر مارس.

وعلى الراغبين في الحجز متابعة موقع تذكرتي، وكل ما عليك من أجل الحصول على تذكرة هو التسجيل أولًا على الموقع لتتمكن من شراء تذكرة، وعند الدخول على الموقع، تجد أمامك جميع المباريات المتاح تذاكرها ويمكنك حجزها، أو التي لم يتم فتح باب الحجز لها بعد، ثم تقوم بمجرد الإعلان عن فتح باب الحجز باختيار مباراة مصر والسنغال، بعد الإعلان عن طرح التذاكر، ومن ثم تحديد عدد التذاكر والدرجة التي ترغب الحضور فيها، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن سعر تذاكر مباراة مصر والسنغال.

ستاد القاهرة يستضيف مباراة مصر والسنغال

من المنتظر وفق المعلن عنه إقامة مباراة مصر والسنغال 25 مارس في ستاد القاهرة، بحضور جماهيري كبير، بناء على طلب المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، كما أعلن المدير الفني إقامة معسكر طويل المدى للاعبي المنتخب تصل مدته إلى 10 أيام متواصلة؛ استعداد للمباراة المهمة في طريق الصعود إلى كأس العالم.