أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 22-2-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

يواصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، استقراره، في البنوك العاملة بمصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حيث سجل الدولار سعر 15.63 جنيها للشراء، 15.76 جنيهاللبيع، وسجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار15.69 جنيها.


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

Advertisements

الأكثر قراءة

رئيس قسم المحافظات بموقع الفجر يكشف آخر تطورات غلق طريق دير الأنبا بولا (فيديو)

التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة إلى أصحاب المعاشات (فيديو)

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

رقم خرافي.. الكشف عن المبلغ الذي تقاضاه محمد صلاح في "صاحبة السعادة"

كشف سبب رحيل راموس عن ريال مدريد

تطور مثير بشأن عودة فرجاني ساسي للزمالك

مفاجأة بشأن اتتقال نيمار إلى الدوري الأمريكي

نجم مانشستر سيتي يحسم وجهته في الموسم المقبل