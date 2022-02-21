تعرف على أبرز توصيات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات

التوسع في المؤانيء الخضراء وصناعة اليخوت وحاضنات الأعمال

أبرز توصيات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات.. تطبيق التنمية المستدامة والموانيء الخضراء والجافة والتوسع فى صناعة اليخوت وتكامل موانيء البحر الأحمر

أصدر مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات الذي تنظمه جامعة الجلالة بالتعاون مع on air group وتحت رعاية النقل والمواصلات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مستقبل سياحة اليخوت في منطقة البحر الأحمر، في انطلاقته الأولي، خلال جلسته الختامية عددًا من التوصيات الهامة التي تدعم الصناعة والسياحة والنقل البحري بمنطقة البحر الأحمر.



واستعرض المؤتمر أبرز هذه التوصيات، التي خرجت بالنسخة الأولي لتكون وثيقة نقدمها للجهات المعنية محليًا ودوليًا وقاريًا، على أن يعقد هذا المؤتمر بشكل سنوي، وأبرزها تطبيق التنمية المستدامة لإنشاء منظومة متكاملة ومتطورة من الموانيء المحورية واللوجستية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وضع إستراتيجية شاملة طبقا للمعايير الدولية لتحويل مصر كمركز للطاقة والتجارة واللوجستيات والاستفادة من الشبكة القومية للأنفاق والطرق، وتطوير البنية التحتية للموانيء البحرية وفق إقتصاديات السوق والمعايير الدولية وتطوير الموارد البشرية والبنية التشريعية وتحويل الموانيء الحالية، إلى موانيء خضراء.

كما تضمنت التوصيات، تحديث التشريعات لتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري وتوفير مناخ إيجابي يشجع على ذلك مع تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن اليضائع، والعمل المستمر على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانيء البحرية بما يتماشي مع التطورات العالمية، وتنفيذ عملية التحول الرقمي في جميع الموانيء البحرية وميكنتها بالتعاون مع الوزارات المعنية، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية وخاصة دول البحر الأحمر

- تشجيع دول البحر الأحمر على الاستثمار والتعاون التجاري والاقتصادي بينهما مع تقديم تسهيلات في هذا الإطار، بجانب دعم المشروعات صديقة للبيئة وتطوير اليات الاستثمار وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والعمل على تحقيق الأمن البحرين ودعم الأفكار الاستثمارية وربط الصناعة البحرية بالتعليم واستحداث برامج جديدة ترتبط بالتغيرات المستقبلية في سوق العمل.



وتضمنت أيضًا إنشاء حاضنة أعمال للابتكارات والأفكار الخلاقة في مجال النقل البحري واللوجستيات، مع ضرورة تكامل الموانيء بمنطقة البحر الأحمر فيما بينها وتعزيز فرص الشراكة بين دول البحر الأحمر، والاستعانة بأحدث الأنظمة العالمية وتطوير منظومة التخلص من النفايات والنواتج الطبية والزيوت، والتوسع في تخصيص أماكن للمناطق اللوجستية، وكذلك إنشاء مراكز تبادل معلومات دولىة بموانئ ساحل البحر الاحمر لتحقيق مبدأ التعاون والتكامل فى هذا الشأن، مع التوسع فى صناعة اليخوت بكافة مستوياتها ودعم هذه الصناعة بكل المستويات، والتوسع فى إنشاء الموانيء الجافة، في ظل زيادة الضغط علي الموانيء البحرية.

بالإضافة إلى التأكيد على أهمية ودور المؤسسات التعليمية في تأهيل كوادر للنقل البحري، والتوسع في التخصصات والبرامج المرتبطة بمجال النقل البحري والبري، على أن يعقد هذا المؤتمر العام المقبل وفى نفس التوقيت 20- 21 – فبراير 2023 والنسخة الثانية من مؤتمر البحر الاحمر للنقل البحرى واللوجيستيات تحت عنوان " التغير المناخى والبيئة البحرية بساحل البحر الاحمر – التأثير وطرق المواجهه والتكيف".