صيادلة مصر: كل الأدوية التي يتم الترويج لها على "السشويال ميديا" غير آمنة

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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أكد أيمن عثمان أمين عام نقابة صيادلة مصر، أن المكان المصرح به في تداول الدواء هو الصيدلية سواء كانت عامة أو خاصة، مشددا على أن أي شخص يتداول العلاج خارج الصيدلية هو تاجر وليس طبيب أو صيدلي.


وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "التشخيص حق أصيل للطبيب وصرف الأدوية حق أصيل للصيدلي، وأي أدوية تحتاج إلى تشخيص مثل الضغط والسكر وغير ذلك يجب أن يشخص الطبيب الحالة ويكتب العلاج بينما الصيدلي يصرف العلاج". 


وتابع أمين عام نقابة صيادلة مصر، أن أي دواء غير مسجل في وزارة الصحة والسكان يتم الدعاية له عن طريق فيسبوك أو القنوات غير الشرعية تعد غير آمنة أو مصرح بها للتداول للمرضى. 


وناشد الجهات المسؤولة تطبيق أقصى العقوبات على متداولي الأدوية خارج الصيدلية والتشخيص للمرض الذي يتم خارج العيادة، مؤكدًا أن الأطباء أقسموا على احترام المريض وخصوصيته والتشخيص، بينما يحترم الصيدلي تواجد كل دواء موجود في صيدليته.

90 دقيقة وزارة الصحة والسكان دواء غير مسجل نقابة صيادلة مصر أمين عام نقابة صيادلة مصر
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