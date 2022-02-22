إمساكية رمضان| مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2022 -1443

يبحث العديد من المواطنين عن مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2022 -1443، حيث اقترب موعد حلول شهر رمضان الكريم، لذ يبحثون عن إمساكية الشهر المعظم.

ووفقا للحسابات الفلكية باقي من الزمن نحو 40 يوما على شهر رمضان المبارك، حيث يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.

غرة شهر رمضان الكريم



وعن غرة شهر رمضان الكريم، وفقا للحسابات الفلكية،لامن المفترض أن يكون يوم السبت 2 أبريل عام 2022- 1443.

إمساكية شهر رمضان الكريم

وعن إمساكية شهر رمضان الكريم ننشر لكم في السطور التالية صورة توضح كافة التفاصيل حول مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2022 -1443.

عدد ساعات الصيام في آخر يوم من شهر رمضان

وآخر أيام شهر رمضان المبارك سيطون يوم الأحد 30 رمضان الموافق 1 مايو 2022، وعدد ساعات الصوم في هذا اليوم تصل لـ 15 ساعة و15 دقيقة، والسحور يكون في تمام الساعة 1:17، أما الإمساك فيكون عند الساعة 3:17، وصلاة الفجر 3:37، والشروق 5:12، أما الظهر 11:52، العصر 3:29، المغرب 6:32، العشاء 7:57.

أول أيام عيد الفطر المبارك

على أن يكون يوم الإثنين الموافق 2-5-2022، هو أول شوال لم 1443، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

دعاء شهر رمضان المبارك

اَللّـهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرْضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِقِرآءَةِ ايـاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ.

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين اليك باحسانك يا غاية الطالبين.