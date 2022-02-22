أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 22-2-2022 في سوق العبور

استقرت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، ليصعد السعر في أسواق التجزئة ليسجل كيلو الطماطم نحو 7 جنيهات وجاءت الأسعار كالتالي:

خيار 12 جنيهًا

جزر 7.5 جنيهًا

بصل ابيض 5 جنيهًا

بصل احمر 5 جنيهًا

بذنجان ابيض 12 جنيهًا

بذنجان عروس 12 جنيهًا

بذنجان رومي 12 جنيهًا

بطاطس 8 جنيهًا

فلفل الوان 27 جنيهًا

ليمون بلدي 15 جنيهًا

كوسة 15 جنيهًا

بنجر 12 جنيهًا

لفت 4 جنيهًا

ثوم شبك 10 جنيهًا

كرنب بلدى 15 جنيهًا

ملوخيه 14 جنيهًا

قلقاس10 جنيهًا

قرنبيط 15 جنيهًا

بسله 12 جنيهًا

بطاطا سكري 5 جنيهًا

كابوتشا 5 جنيهًا

مشروم 22 جنيهًا

حزمه سبانخ 4 جنيهًا