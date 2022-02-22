تقدم بوابة “الفجر” الإلكترونية في النقاط التالية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة الآن بمحافظات ومدن الجمهورية؛ وفقا لما أكدته الأرصاد الجوية في بيانها الصادر عن الهيئة اليوم.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الآن، يسود البلاد ارتفاع في درجات الحرارة، مع أتربة عالقة بسماء القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية.

أما درجات الحرارة في ساعات الليل فتنخفض، ويشعر المواطنين بالبرودة، نظرة لبرودة الطقس ليلا، لذا على لمواطنين توخي الحذر في ساعات اللي المتأخرة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الآن إليكم التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. القاهرة الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. شبين الكوم والصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. طنطا الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة المتوقعة الآن..الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. بلطيم الصغرى 11 العظمى 20

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. مطروح الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. السلوم الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. سيوة الصغرى 08 والعظمى 24

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. بورسعيد الصغرى 12 العظمى 20

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. دمياط الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. السويس الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. العريش الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. رفح الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. نخل الصغرى 04 العظمى 21

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. نويبع الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. طابا الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. كاترين الصغرى 04 والعظمى 20

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. الطور الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة المتوقعة الآن.. الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25