أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 22-2-2022 في سوق العبور

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

شهدت أسعار الأسماك  اليوم الثلاثاء استقرارا فى الأسعار بلغ سعر البلطى رقم 1 ليسجل الكيلو 23.5 إلى 27.5 جنيه والبلطى 2 بسعر 20 إلى 22 جنيها والبلطى الأسوانى 17 إلى 37 جنيها والفيليه البلطى 30 إلى 110 جنيهات، وقشر البياض 80 إلى 100 جنيه والبياض الأملس البلدى 80 إلى 100 جنيه للمقاس 1 والمقاس الثانى 30 إلى 40 جنيها.

 

وكشفت البيانات الرسمية لسوق العبور، أن القراميط تسجل 10 إلى 20 جنيها والثعابين 50 إلى 210 جنيهات والمكرونة الخليجى 25 إلى 45 جنيها والمكرونة السويسى 30 إلى 55 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 25 إلى 45 جنيها، المكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها.

 

وتحرك سعر الكاليمارى 110 إلى 170 جنيها والقرش 30 إلى 40 جنيها والكابوريا 30 إلى 120 جنيها والمرجان مقاس 1 يسجل 32 إلى 38 جنيها والمرجان مقاس 2 يسجل 24 إلى 30 جنيها والمرجان المجمد 19 إلى 29 جنيها.

 

وبشأن سعر الجمبرى فيسجل 400 إلى 470 جنيها للجامبو، والجمبرى مقاس 1 يسجل 300 إلى 370 جنيها والجمبرى مقاس 2 يسجل 200 إلى 270 جنيها، والجمبرى المجمد مقاس 2 يسجل 85 إلى 165 جنيها.

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

مسن ينتحر حرقا داخل شقته في المعادي

تفاصيل التحقيق في مقتل سيدة على يد زوج ابنتها بمنشأة القناطر

تشافي يتلقى أخبار سارة قبل مواجهة نابولي في الدوري الأوروبي

رقم خرافي.. الكشف عن المبلغ الذي تقاضاه محمد صلاح في "صاحبة السعادة"

ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن المخرج هادي الباجوري

الكرملين عن عقد محادثات بين بوتين وبايدن: موسكو منفتحة على كل الاتصالات

التضامن: ضم 3000 رائدة اجتماعية لمنظومة التأمينات بتكلفة 4،5 مليون جنيه سنويا

بالأسماء.. ننشر القائمة النهائية للمرشحين على انتخابات رئاسة الوفد