شركة إكسنس أفضل شركة وسيطة للمبتدئين

يقدم موقع فوركس كوكاش واحدة من أفضل وسطاء الفوركس، والتي لاقت شهرة واسعة خلال السنوات القليلة الماضية منذ تأسيسها في عام 2008، وهي شركة إكسنس exness.

حيث أنها تعد الأنسب وخاصة للمتداول المبتدئ، فقد قامت بتوفير العديد من الأدوات والتحليلات الفنية والأساسية، فضلًا عن تنوع فئات التداول المتاحة بها، مما جعلها المكان المناسب للتداول والمضاربة، وتعدد أنواع الحسابات المتوفرة بها تجعلها الشركة المناسبة للمبتدئ والمحترف أيضًا.

آلية العمل في شركة إكسنس

تعتمد شركة إكسنس في آلية عملها على عدة أساسيات هامة، من أجل تقديم الدعم الكافي لجميع المتداولين عبر منصاتها، ويمكن تلخيصها خلال النقاط التالية..

توفر الشركة جميع الأدوات المالية والتحليلية التي تساعد المتداول ببناء استراتيجية فوركس ناجحة، كما أنها تتيح استخدام تلك الأدوات بصورة مجانية تمامًا ودون الحاجة لتحميل أية تطبيقات أو برامج، حيث يمكن استخدامها والاستفادة مما تقدمه من خلال الويب فحسب.

تقدم الشركة عدد من التقارير والبيانات وكذلك الأخبار الاقتصادية حول زوج العملات التي يختاره المتداول، مما يكون لديك صورة عامة حول المسار الاقتصادي لهذا الزوج تحديدًا، ومن ثم يمكنك عمل قاعدة احتمالات لمسار العملات خلال صفقاتك، وبالتالي تكون نسبة تحقيقك للربح أكبر من الخسارة.

شركة exness تعمل على توفير تجربة مستخدم هي الأكثر جودة في هذا المجال، ولذلك قامت بتوظيف فريق دعم وخدمة عملاء يتحدث بأكثر من 20 لغة من مختلف أنحاء العالم، حيث يتميز هذا الفريق بسرعة استجابته في التعامل مع أي شكوى أو مشكلة قد تواجه أي من عملاء إكسنس، وهناك أكثر من طريقة للتواصل مع الفريق، ولعل ذلك ما جعلها الأنسب للمبتدئين.

صممت الشركة موقع ويب ذات تصميم سهل ويسير في التصفح والتنقل بين تبويباته وأقسامه، كما أن الموقع نفسه متوفر بأكثر من 25 لغة مختلفة، مما يجعل تصفحه أسهل مهما كانت جنسيتك.

تنوع فئات التداول في الشركة يعتبر واحد من أهم مميزات exness، حيث أنها تتيح التداول في الفوركس سواء في العملات الأساسية أو العملات الرقمية، وكذلك التداول في الأصول المالية من أسهم وسندات وغيرها، إضافة إلى ذلك فهي توفر التداول في مصادر الطاقة والسلع والمعادن النفسية كالذهب.

تقدم حسابات إسلامية مع صفر فائدة وحسابات عادية متنوعة، وذلك من منطلق احترامها للمرجعية الدينية لكافة العملاء.

تمنع إكسنس إنشاء حسابات لمن هم داخل الولايات القضائية مثل أمريكا وألمانيا واستراليا، وهي تلك الدول التي تحكمها بعض القوانين الخاصة بها، والتي عادةً تخضع إلى نظام يسمى بنظام الدوائر الحكومية وهو أمر مختلف عن جميع الدول والمناطق المجاورة لها، ولك أن العديد من الدول الفيدرالية تشكل كل منها ولاية قضائية مستقلة بذاتها.

الرافعة المالية مع شركة exness

الرافعة المالية هي بمثابة اقتراض يقدمه الوسيط للمتداول، بحيث يزيد من رأس المال ومن ثم يحد من المخاطر، وهناك يجدر بنا الإشارة إلى أن استخدامك للرافعة المالية قد يدر عليك أرباح كبيرة، ولكن أيضًا قد يتسبب في خسارة كبيرة حتى يصل رصيد حسابك بالسالب في حال استخدامها بشكل خاطئ، أو الاستمرار في صفقات خاسرة.

تقدم exness رافعة مالية مرنة، حيث تختلف باختلاف الحساب وفئة التداول نفسها، مما يجعلك أكثر قدرة على إدارة المخاطر والحد من خسائرك، كما أنها تقدم رافعة مالية غير محدودة عندما يكون رصيد حسابك أقل من 1000$، أما إن كان رصيد محفظتك أعلى من ذلك، فإنها تقدم رافعة تصل بحد أقصى إلى 1:2000، وذلك لكونها من الشركات المنظمة وفقصا ل CySEC والتي بدورها لا تسمح إلا بمستويات معينة للرافعة المالية.

السبريد مع exness

السبريد هو فروقات الأسعار، أما السبريد مع إكسنس فهو متغير ومحدود، وفي بعض الحسابات يكون السبريد ثابت، ولك أن تلعم أنه يتم تحديد السبريد وفقًا لفروقات أسعار العملات، وخاصة مع انعدام وجود عمولة للوسيط.

يبدأ السبريد مع حسابات إكسنس من 0.3 نقطة كسبريد ثابت، وهناك بعض الحسابات مع صفر سبريد كما في حساب حساب زيرو سبريد Zero spread.

ولذلك يعتبر السبريد مع شركة إكسنس أحد أبرز ما يميزها، حيث أنها تقدم سبريد محدود وضيق للغاية لجميع المتداولين وعلى جميع أنواع الحسابات.

أنواع الحسابات في إكسنس

تقدم شركة إكسنس أنواع مختلفة من الحسابات، ومن كل حساب يتوفر منه نسختين نسخة عادية ونسخة حساب إسلامي دون أي فوائد ربوية، والآن فلنتعرف على تلك الحسابات ومواصفات كل منها..

1- حساب ستاندرد سنت Standard Cent

لا يوجد حد أدنى لهذا الحساب كما يمكنك فتح تداول ب 0.1 لوت فقط واللوت يساوي 500 سنت.

رافعة مالية غير محدودة حتى مبلغ 1000$، أما عند وصول قيمة الإيداع لأعلى من ذلك فيقدم رافعة حتى 1:2000.

سبريد يبدأ من 0.3 نقطة فقط في حساب سنت.

لا توجد أي عمولة على عمليات السحب والإيداع كما أنها فورية وخاصة في حالات الدفع الالكتروني، أما في حالة التحويلات البنكية فقد يستغرق الأمر بضعة أيام لا تتعدى الـ 7 أيام حسب المصرف.

الحد الأقصى للصفقات المفتوحة والمعلقة هو 100 صفقة.

يتيح تنفيذ أوامر العقود الآجلة.

مستوى نداء الهامش هو 60%.

يتوفر من هذا الحساب نسخة حساب إسلامي ولكنه متوفر على منصة ميتاتريدر 4 فقط.

2- حساب ستاندرد Standard

دون حد أدنى للإيداع، ويبدأ التداول من 0.1 لوت.

رافعة غير محدودة حتى الـ 1000$ وبعد ذلك تكون الرافعة 1:2000.

سبريد 0.3 نقطة، وكذلك لا عمولات على عمليات السحب والإيداع.

الحد الأقصى للصفقات المعلقة والمفتوحة هو 50 صفقة فحسب.

يدعم تنفيذ أوامر العقود الآجلة.

السحاب الإسلامي متاح على منصة ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5.

3- حساب برو Pro

يوجد حد أدنى للإيداع وهو 3000$، ويمك فتح التداول بداية من 0.1 لوت فقط.

رافعة مالية حتى 1:2000.

سبريد يبدأ من 0.1 نقطة.

لا توجد عمولات على عمليات السحب والإيداع.

لا توجد عمولات على التداول مهما بلغ حجمه.

لا يوجد حد أقصى للصفقات المفتوحة والمعلقة.

يدعم تنفيذ أوامر العقود الآجلة.

متوفر حساب إسلامي على منصات الميتاتريدر بنسختيها.

4- حساب رو سبريد Raw Spread

الحد الأدنى للإيداع 3000$، ويمكن فتح صفقة بداية من 0.1 لوت.

رافعة مالية تصل إلى 1:2000.

السبريد يبدأ من صفر نقطة.

لا توجد عمولات على عمليات السحب والإيداع.

توجد عمولة علة التداول تبدأ من 7$ على كل لوت، دون إعادة تسعير.

لا يوجد حد أقصى للصفقات المفتوحة والمعلقة.

لا يدعم تنفيذ أوامر العقود الآجلة.

الحساب الإسلامي متوفر على منصتي الميتاتريدر.

5- حساب زيرو سبريد Zero spread

الحد الأدنى للإيداع 3000$ ويبدأ التداول من 0.1 لوت.

رافعة مالية حتى 1:2000.

لا يوجد سبريد ( صفر)

يوجد عمولة تداول تبدأ من 7$ على كل لوت دون إعادة تسعير.

منصات التداول في شركة إكسنس

توفر شركة exness منصات تداول موثوقة ومرنة للغاية، حتى تساعد جميع المتداولين على بدء صفقاتهم وإدارتها، وتتمثل فيما يلي..

منصة الميتاتريدر 4. منصة الميتاتريدر 5. منصة التداول عبر الويب. التداول من خلال الجوال. التداول من خلال اكسبرتات وهيدج دون قيود.

طرق السحب والإيداع المتاحة في شركة إكسنس

توفر الشركة أكثر من طريقة للسحب والإيداع دون عمولات، كما أن جميع عمليات السحب والإيداع تتم بطريقة فورية دون تأخير وخاصة مع طرق الدفع الالكتروني، أما في حالة التحويلات المصرفية فيعتمد الأمر على سياسة البنك، فقد يستغرق الأمر من 4 لـ 7 أيام، ومن أبرز تلك الطرق ما يلي..