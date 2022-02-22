السجن 10 سنوات لـ 3 متهمين لسرقتهم هاتف عامل بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، بالسجن 10 سنوات لمتهمين فى واقعة إصابة وسرقة المجنى عليه تحت تهديد السلاح.

صدر القرار بعضوية كل من المستشارين محمد هيثم عزت مزيد والمستشار محمد احمد سالمان والمستشار محمود سلومه شرف الدين وسكرتير الجنايات عادل عزت.

كانت القضية 16931 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد ببلاغ من المجنى عليه بقيام المتهمين بالتعدى عليه وسرقته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث أنه عقب سير المجنى عليه " إ.س.ع" مبيض محارة مستقلا دراجته البخارية موتوسيكل فؤجى بكل من "إ.ال.م" و"م.ش.ع" و" م.ح.ال" وبحوزتهم أسلحة بيضاء وتعدوا علية وإصابته فى يده واستولوا على هاتفه المحمول وشرعوا فى سرقة دراجته البخارية اللى إنه استغاث بالمارة فقام المتهمين بالفرار وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.