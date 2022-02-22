"الشكاوى الحكومية" تحل عددا من مشاكل المواطنين بالجيزة الحكومة

أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حرص الحكومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع المصري، لتلقي ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، من خلال دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدائم لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عبر توجيه القيادات بجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص ودراسة تلك الشكاوى، وتقديم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها.

وحول شكاوى الطوارئ ذات الخطورة، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه تم رصد منشور متداول على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يؤكد وجود عدد من بالوعات صرف صحي دون غطاء بدهشور - مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بما قد يعرض حياة المواطنين للخطر. وبالتوجيه إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أفاد الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم إرسال فريق الصيانة المختص للعنوان محل الشكوى وتركيب أغطية لعدد 4 مطابق غير مغلقة بالقرية وإزالة أسباب الشكوى.

كما تم رصد شكوى مواطن مقيم بمنطقة أرض السلطان التابعة لحي شمال محافظة المنيا، يتضرر من وجود بالوعة صرف صحي دون غطاء، بما قد يشكل خطورة على المارة، وبالتوجيه لمحافظة المنيا، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن فريق الصيانة المختص قام بوضع غطاء على المطبق موضوع الشكوى لحماية المواطنين وحرصًا على سلامتهم.

وأضاف أنه تم رصد شكوى مواطن مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، متضررًا من ترك أحد مقاولي تركيب الكابلات الكهربائية الأرضية على سطح الأرض دون تغطيتها، عقب انتهاء أعمال تغيير تلك الكابلات مع عدم غلق كابينة الكهرباء الواصل إليها الكابلات بعد انتهاء الأعمال، بما قد يعرض حياة المواطنين للخطر. وبالتوجيه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت أنه تم إرسال فريق الصيانة المختص للعنوان موضوع الشكوى وتم الردم على الكابلات الكهربائية وتغطيتها بالكامل، وإحكام غلق الكابينة المجاورة لها.

وفيما يخص شكاوى السلع التموينية والرقابة على الأسواق، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى تلقي شكوى مواطن مقيم بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، من وجود سيارة "ربع نقل" تقوم ببيع لحوم مجهولة المصدر وغير متوفر عليها أية أختام بما يشير إلى عدم خضوعها لرقابة صحية أو قانونية، وقد يضر ذلك بالصحة العامة للمواطنين. وبالتنسيق مع محافظة الجيزة، أفادت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، إنه تم شن حملة تفتيش على السيارة موضوع الشكوى والتحفظ عما كان بحوزتها من لحوم معدة للبيع، وبفحصها تبين أنها عبارة عن أجزاء من لحم الجاموس المشفى تزن في جملتها 36 كجم ولا تحمل أختام المجازر الحكومية بما يؤكد أن الذبح تم خارج السلخانة، ونظرًا لمخالفة مرتكبي الواقعة للمادة رقم 136 من القانون53 لسنة 96، وكذلك مخالفة مواد القرار الوزاري رقم 517 لسنة 86، حُرر محضر ضدهما بقسم شرطة الطالبية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن حيالهما.

كما أشار إلى شكوى مواطن مقيم بقرية نفيشة بمحافظة الإسماعيلية، مدعيًا قيام أحد بدالي التموين بالتلاعب بأسعار السلع التموينية وطرحها للمواطنين بأسعار تزيد عن المعلن عنه بقرابة ثمانية جنيهات للبطاقة التموينية الواحدة.

وبالتوجيه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم شن حملة تفتيش على البدال التمويني وتحرير محضر جنح رقم (268) لسنة 2022، لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية للمواطنين.

وتطرق أيضًا إلى شكوى مواطن مقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أفاد فيها تضرره من تحصيل أحد بدالي التموين مبلغ مالي يقدر بخمسة جنيهات دون وجه حق نظير صرفه السلع التموينية لكل مواطن من حاملي البطاقات التموينية. وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت إدارة تموين السنبلاوين بمديرية التموين بمحافظة الدقهلية أنه تم تحرير محضر جنح رقم (1770) لسنة 2022، نظير ارتكاب المخالفة موضوع الشكوى وتحصيل أموال بغير حق من حاملي البطاقات التموينية.

ونوه الدكتور طارق الرفاعي إلى شكوى جماعية من أهالي قرية بدواي بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ادعاء قيام مالك أحد محال الجزارة ببيع لحوم مجهولة المصدر ومريضة وتذبح بطرق غير رسمية ودون أي إشراف طبى خارج السلخانة للمواطنين، وبالتوجيه للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت أنه تم تشكيل فريق تفتيش لفحص المخالفة موضوع الشكوى، وتبين قيام المشكو في حقه بالذبح خارج السلخانة، وبيع لحوم مجهولة المصدر، كما أنه اعترض فريق التفتيش عن استكمال عمله، فتم تحرير محضر جنح رقم (25262) بقسم شرطة المنصورة ضد المدير المسئول.