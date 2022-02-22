هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل اليوم



استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 11400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1943 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 13542 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 4482 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1953 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2940 نقطة.









