هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 11400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1943 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 13542 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 4482 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1953 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2940 نقطة.




 

 

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