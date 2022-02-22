النصر ضد الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين.. ملخص وأهداف المباراة

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بوابة الفجر
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النصر ضد الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين.. ملخص وأهداف المباراة 

يبحث العديد من المهتمين ومشجعي كرة القدم، عن ملخص وأهداف مباراة النصر ضد الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين، حيث فاز الهلال السعودي وصعد للدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على منافسة النصر.

ملخص مباراة النصر ضد الهلال

وعن ملخص المباراة، فاز الهلال السعودي على النصر بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين، على استاد "مرسول بارك"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

أهدف مباراة النصر ضد الهلال

سجل البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف التقدم لصالح النصر في الدقيقة 17 من زمن المباراة، واستحوذ نجم الهلال أوديون إيجالو وقام بتسجيل هدف التعادل للهلال بالدقيقة 62 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 80 من عمر اللقاء، سجل سالم الدوسرى الهدف الثاني للهلال عن طريق ركلة جزاء.

تشكيل مباراة الهلال ضد النصر

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبد الحميد ــ علي البليهي ــ جانغ هيون سو ــ ياسر الشهراني

خط الوسط: سلمان الفرج ــ أندري كاريلو ــ جوستافو كويلار

خط الهجوم: أوديون إيجالو ــ موسى ماريجا ــ سالم الدوسري

تشكيل مباراة النصر ضد الهلال

حراسة المرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: سلطان الغنام – فونيس موري  ــ منصور الشمري – عبدالإله العمري

خط الوسط: علي الحسن ــ أنسيلمو مورايس ــ بيتي مارتينيز

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا ــ فنسنت أبو بكر ــ جوناثان رودريجيز


ومن المنتظر أن يلتقي الهلال مع الفائز من مواجهة الشباب والأهلي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين.

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