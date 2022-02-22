نانسي وإليسا ونجوى كرم يهنئون سيرين عبد النور بعيد ميلادها.. والأخيرة ترد

منوعات
بوابة الفجر
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تصدرت الفنانة سرين عبد النور تريند جوجل في الساعات الأخيرة، حيث قمت بتهنئتها كلا من إليسا ونانسي ونجوى كرم، كما علقت سيرين عبد النور على التغريدات بطريقة لطيفة.

إليسا تهنئ سيرين عبد النور بعيد ميلادها

وهنأت الفنانة اللبنانية إليسا، الفنانة سيرين عبد النور، بعيد ميلادها، ونشرت تغريدة عبر حسابها مفاداها "عيد مولد سعيد، سيرين عبد النور، أتمنى أن يكافئك هذا العام بالصحة والنجاح، أنت تستحقين الأفضل حبيبة القلب مثل روحك الجميلة".

نانسي تهنئ سيرين عبد النور بعيد ميلادها

ومن جهتها، هنأت الفنانة نانسي عجرم، الفنانة سيرين عبدالنور بعيد ميلادها، عبر تويترقائلة "عيد ميلاد سعيد سيرين، إن شاء الله الضحكة ما تفارق وجهك أبدا والنجاح يضل حليفك على طول".

وردت سيرين عبدالنور قائلة "إن شاء الله يضل شوفك بنجاحك يللي بفرح القلب كل العمر، شكرًا حبيبتي".

نجوى كرم تهنئ سيرين عبد النور بعيد ميلادها

كما هنأت الفنانة نجوى كرم، الفنانة سيرين عبدالنور، قائلة "كل سنة وانتي طيبة وعقبال 100 سنة وكل أحلامك تبقى حقيقة بين أيديك"، وردت سيرين عبد النور "يخليلي محبتك وصداقتك وقلبك المليان محبة".

أخر أعمال سيرين عبد النور الفنية

كشفت سيرين عبد النور مؤخرًا، خوضها بطولة مسلسل بعنوان "العين بالعين" فمن المقرر أن يجمعها بالفنان رامي عياش وينتمى العمل لدراما الأكشن والإثارة والتشويق.

وتدور أحداث مسلسل العين بالعين للفنانة سيرين عبد النور حول جريمة قتل تتورط بها البطلة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم اللبنانين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

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