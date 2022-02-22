مكاسب نفط عُمان تتجاوز 4 دولارات للبرميل

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل / نيسان القادم، بواقع 4.27 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل / نيسان، ارتفع إلى 96.51 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 92.24 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو / أيار المقبل 94.61 دولار للبرميل، بارتفاع 4.41 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 90.2 دولار للبرميل.

وعالميًا ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مارس / آذار القادم، بحلول الساعة 10:25 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 4.86 بالمائة، ليصل إلى 95.5 دولار للبرميل، رابحًا 4.43 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم أبريل / نيسان بنسبة 3.65 بالمائة، ليصل إلى مستوى 98.87 دولار للبرميل، بمكاسب 3.48 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.