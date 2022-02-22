أسعار النفط تقترب من 100 دولار

قفزت أسعار خام برنت، الثلاثاء، بما يصل إلى 2.6% وبلغت 97.83 دولار أمريكي للبرميل، وصعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.86% إلى 95.50 دولار للبرميل، مع تحسّب المتداولين لاحتمالية فرض عقوبات على روسيا.

كما ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي تسليم الشهر المقبل بواقع 7% إلى 78.5 يورو للميجاواط في الساعة.

يأتي هذا القلق على إثر توجيهات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقواته المسلحة بضمان السلام في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللاتي اعترف باستقلالهما، أمس الإثنين.

تتزامن مكاسب النفط مع خسائر مؤشرات الأسهم الأوروبية، فتراجع "ستوكس يوروب 600" بمقدار 0.6%، وانزلق "داكس" الألماني بنسبة 0.8%، وخسر كاك 40" الفرنسي 0.5%، وانخفض "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.4%.

وتُعد روسيا من كبرى الدول المصدرة للذهب الأسود وموارد طبيعية أخرى.