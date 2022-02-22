بطريرك السريان يزور نظيره للأرمن الكاثوليك

زار البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الأنطاكي، رافائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك، مع عدد من إخوته أصحاب الغبطة البطاركة الكاثوليك، وذلك في المعهد الحبري الأرمني في روما.

وشارك مع البطريرك في هذه الزيارة، البطاركة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، والبطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، وبيير باتيستا بيتساباللا بطريرك القدس للاتين، والكاردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية.

وخلال اللقاء ألقى المونسنيور ناريك نعمو رئيس الإكليريكية والمعهد الحبري الأرمني في روما كلمة، وجّه فيها الشكر الجزيل لأصحاب الغبطة والنيافة على زيارتهم التاريخية هذه، طالبًا بركتهم وصلاتهم من أجل ازدهار المعهد الحبري ومن أجل نجاح الطلاب الإكليريكيين وتوفيقهم، متطرّقًا إلى تاريخ المعهد وأهمّيته بالنسبة لمؤسّسات الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية عامّةً.

وأعرب البطريرك رافائيل ميناسيان عن سروره باستقبال إخوته أصحاب الغبطة والنيافة في بيتهم، منوّهًا باعتزاز بالعلاقات الأخوية التي تجمع بينهم، ومؤكّدًا على العمل معًا يدًا بيد من أجل خير الكنيسة الجامعة بشكل عام والكنائس الشرقية بصورة خاصّة.