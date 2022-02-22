وزير النفط العراقي: استراتيجية أوبك+ الحالية كافية ولا حاجة لزيادة الإنتاج سريعًا

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إن استراتيجية أوبك+ لزيادة إنتاج النفط تدريجيًا كافية لتحقيق التوازن في السوق، مشيرًا إلى أن المجموعة ليست في حاجة لزيادة إنتاج النفط بشكل أسرع، على الرغم من ارتفاع سعر الخام إلى نحو 100 دولار للبرميل.

وأضاف إسماعيل، في مقابلة مع "بلومبيرج"، على هامش مؤتمر لصناعة الغاز في قطر، أن التحالف الذي يضم 23 دولة، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، يجتمع في 2 مارس/ آذار المقبل، وهو يأخذ في الحسبان نمو الإنتاج من الدول غير الأعضاء في أوبك + مثل البرازيل وكندا، ولا يريد أن يرى أي زيادة في مخزون النفط حول العالم.

وتابع: "السوق ستمتلك المزيد والمزيد من النفط لذلك نعتقد أنه ليست هناك حاجة للابتعاد عن استراتيجية اليوم. لن نخلق أي نمو للتخزين التجاري. سنؤمن كل الطلب من خلال توفير العرض المطلوب".

ولفت وزير النفط العراقي إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها سيتخذون قرارهم حول الإنتاج في أبريل/ نيسان القادم خلال اجتماع مارس/ آذار بعد مراجعة بيانات جديدة عن العرض والطلب.

وأشار إسماعيل إلى أن منح أي دولة في أوبك+ زيادة لإنتاجها إلى ما بعد حصتها المقررة سيكون "غير عادل"، على الرغم من أن العديد من الأعضاء يكافحون للوصول إلى حصتهم.

وارتفع خام برنت، اليوم، قرب مستوى 98 دولارًا للبرميل؛ على خلفية التوترات السياسية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد وزير النفط العراقي، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتقنية البترول الذي عقد بالسعودية أول أمس، أن مصلحة مجموعة أوبك + تقتضي التوافق على صيغة اتفاق يحقق أهدافها في الحفاظ على توازن السوق النفطية واستقرارها، لافتًا إلى أن أي تغيير في اتفاق المجموعة قد يُلقي بظلاله على هذا السوق.