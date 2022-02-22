تراجع عجز ميزانية الكويت 67% في 2022/2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، فهد الشريعان، إن عجز الموازنة الكويتية تراجع 67% للعام المالي 2022/2021؛ ليصل إلى 3 مليارات دينار؛ وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وقال الشريعان في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، إن تخطي سعر برميل النفط 100 دولار سوف "يُشعل المضاربات"، واصفًا الأسعار الحالية للخام بأنها "مبالغ بها، وارتفاعها مرتبط بالتوترات الجيوسياسية".

وأعرب عن اعتقاده بأن السعر المناسب للنفط بالنسبة للمستهلك والمنتج يتراوح بين 65 و80 دولارًا، موضحًا بأن سعر برميل النفط؛ وفق تقديرات موازنة الكويت، يتراوح بين 65 إلى 70 دولارًا للبرميل.

وأضاف الشريعان أن موازنة الكويت خصصت 2.6 مليار دينار لدعم قطاع الإسكان، كما حققت تخفيضات كبيرة في مصاريف البنود الاستثنائية وغير الأساسية.

وفيما يتصل بالدعم الحكومي المقدم للسلع والخدمات في الكويت، قال الشريعان إنه "لن يكون هناك مساس بالدعم الحكومي نهائيًا".

وأشار إلى قرارات مرتقبة حول طرح قسائم الأراضي الصناعية للمستثمرين في غضون شهرين في الكويت.

 

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