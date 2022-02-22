رفع 2080 حالة تعد وإشغال للمنشآت التجارية والمقاهي بالجيزة

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الحملة
الحملة
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شنت أجهزة محافظة الجيزة، ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملة إشغالات شملت حدائق الأهرام، وأسفرت الحملة عن ضبط 2080 حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات وأستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام، ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام إزالة 30 حاجزا حديديا يستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات بالمخالفة والتعدي على الطريق العام.

كما شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة، حملات مكبرة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع والمتعدية على الطريق العام، ونقلها بجراجات وساحات بعيدة عن نهر الطريق نظرا لما تعكسه من مظهر غير حضاري وإعاقة للحركة المرورية.

 

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