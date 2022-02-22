الدفاع والامن القومى بحزب الشعب الجمهوري بالجيزة تعقد اجتماعها التحضيري الأول

أخبار مصر
بوابة الفجر
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قال اللواء الدكتور اشرف السعيد رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة ان اللجنة قد اتجتمعت أمس فى اجتماع تحضيرى للوقوف على التشكيل النهائي لها وبعرض الأسماء على المستشار احمد حبيب امين الحزب بالجيرة قرر الاستعانة ببعض القيادات في لجان اخري  .

اضاف السعيد ان الاجتماع التحضيرى للجنه الدفاع والامن القومي بحزب الشعب الجمهوري امانة الجيزة تم بالاستعانة ببعض القيادات في اللجان الاخري اللواء ماهر عيسي امانه العضوية بهيئة المكتب، الدكتور طارق الأدور لجنة الاعلام  ، الصحفى ياسر حماد لجنة الاعلام، الدكتور محمد الحايس لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  الدكتور محروس عامر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تابع  ولجنه الدفاع والامن القومي حتى الآن اللواء دكتور أشرف السعيد احمد رئيس اللجنة،  اللواء أشرف البغدادي وكيل اللجنه، اللواء  محمد عبد المحسن وكيل اللجنه الدكتور، ابراهيم رشدي وكيل اللجنة اللواء أشرف احمد فخري عضو، ونتمي التوفيق للزملاء الذين تم تكليفهم بالعمل فى لجان اخرى.

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الدفاع والامن القومى بحزب الشعب الجمهوري بالجيزة تعقد اجتماعها التحضيري الأول