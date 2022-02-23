"محطة مصر" عرض مسرحي بثقافة الفيوم

برعاية أ. د.ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة أقام فرع ثقافة الفيوم التابع لاقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عدد من الأنشطة الفنية والثقافية.

حيث قدم فرع ثقافة الفيوم بالتعاون مع البيت الفني للمسرح عرض مسرح العرائس. "محطة مصر" والجدير بالذكر ان أحداث العرض تدور حول التعريف بمعالم مصر، وقيمة العلم والعمل، العرض من تأليف وأشعار محمد زناتي موسيقي وألحان حاتم عزت اخراج رضا حسانين جاء ذلك بحضور جماهيري واسع وحضور مدير عام الفرع وكذلك حضور د. ايمان احمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كذلك عقد قسم الثقافة العامة بمكتبة الفيوم العامة جلسة حوارية بعنوان "حرية الاختيار" ادارتها مروه محمود بدأت الجلسة بوصف وتوضيح قدرة الفرد على الاختيار من بين اثنين أو أكثر من الخيارات المتاحة بحيث لا تقيده أي أطراف خارجية بحيث يقرر الإنسان خياراته بوعى ويتحمل كل المسؤوليات المتعلقة بخياراته

بينما نفذت أيضا مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة فنية "لإعادة تدوير الخامات البيئية" للمدربة هاله عيسى، وبدأت الورشة باستخدام العبوات الزجاجية الفارغة وتلوينها من الخارج واستخدامها للزينة أو استخدامها كزهرية لوضع الزهور بداخلها، كما نظم بيت ثقافة أبشواى ورشة فنية لتصنيع شنطة مطبخ وكذلك شنطة حضانة من تدوير خامات البيئة المدربة هناء رجب.