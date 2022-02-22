الضرائب: استمرار العمل بمركز كبار الممولين يومي الجمعة والسبت المقبلين
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أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار مركز كبار الممولين في العمل يومي الجمعة والسبت الموافق 25 فبراير 2022، و26 فبراير ٢٠٢٢، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا.
وذلك لاستقبال الممولين من مختلف المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي المنقضى 2021 وكذلك مساعدتهم في تقديم إقراراتهم عن ضريبة القيمة المضافة.