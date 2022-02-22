صرف 90% من مقررات السلع التموينية لشهر فبراير حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف مقررات السلع التموينية لشهر فبراير الجاري بلغ 90% حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال إنه يتم يوميا ضخ 4000 طن سكر و3000 طن زيت ولفت إلى أن نسب الضخ اليومي بالنسبة للمكرونة والأرز تصل إلى 1000 طن أرز و1000 طن مكرونة.

واشار إلى أن الوزارة تعمل على المحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة جرائم الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.