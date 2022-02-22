موانئ بورسعيد تتداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول. 

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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