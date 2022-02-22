وزارة التموين: صيانة الخوادم في مركز معلومات مصر الجمعة
تلقي الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بأن شركه تطبيقات البطاقات الذكية العاملة في منظومة الدعم ( الخبز - السلع التموينية - المطاحن ) ستقوم بعمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات مصر وذلك يوم الجمعة الموافق 25 فبراير 2022 بدءا من الساعة التاسعة مساءا إلى الساعة الواحدة صباحًا.
وأكد التقرير الوارد إلى الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية أن عمليات الصيانة لن تزيد عن (أربع ساعات فقط)، مشيرا إلى أن كل عمليات الصيانة ستكون ليلًا.
على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من عمل الصيانة يوم السبت أيضا الموافق 26 فبراير 2022، وذلك بدءا من (التاسعة مساء إلى الساعة الثانية صباحا)
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عمليات الصيانة لن تؤثر على عمليات صرف الخبز والسلع خاصة إنه ا ستتم ليلًا وعمليات الصرف تتم صباحًا.