وزارة التموين: صيانة الخوادم في مركز معلومات ‏مصر الجمعة

تلقي الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بأن شركه تطبيقات ‏البطاقات الذكية العاملة في منظومة الدعم ( الخبز - السلع التموينية - ‏المطاحن ) ستقوم بعمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات ‏مصر وذلك يوم الجمعة الموافق 25 فبراير 2022 بدءا من الساعة ‏التاسعة مساءا إلى الساعة الواحدة صباحًا.



وأكد التقرير الوارد إلى الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية أن ‏عمليات الصيانة لن تزيد عن (أربع ساعات فقط)، مشيرا إلى أن كل ‏عمليات الصيانة ستكون ليلًا.

على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من عمل الصيانة يوم السبت أيضا ‏الموافق 26 فبراير 2022، وذلك بدءا من (التاسعة مساء إلى الساعة ‏الثانية صباحا)‏

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عمليات الصيانة لن تؤثر على ‏عمليات صرف الخبز والسلع خاصة إنه ا ستتم ليلًا وعمليات الصرف تتم ‏صباحًا.