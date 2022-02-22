التموين تتعاقد على شراء 100 ألف طن سكر خام من البرازيل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن تعاقدها لشراء كمية 100 ألف طن سكر خام منشأ برازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمستلم هي شركة السكر والصناعات التكاملية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم إن الكمية المتعاقد عليها، سوف تصل على دفعتين ‏في شهر يونيو من العام الحالي، وأضافت الهيئة العامة للسلع ‏التموينية أن هذه الكمية تأتي كخطوة استباقية لسد الفجوة بين ‏حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى استمرار شركة السكر والصناعات التكاملية في إنتاج السكر من قصب السكر، وقد تم استلام كمية 3 ملايين و321 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن، فضلًا عن بدء إنتاج السكر بشركات البنجر اعتبارا من 15 /2/ 2022.