الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية يبحث أجندة فعاليات 2022

بحث الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية خطط العمل الاستراتيجية وأجندة الأنشطة والفعاليات التي يعتزم الاتحاد تنظيمها خلال عام 2022 وآخر الاستعدادات لاطلاق النسخة الأولى من المعرض العربي الأول Arab Expo، المزمع تنظيمه في شهر يونيو القادم بالمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك خلال لقاء سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة مؤخرا في مركز إكسبو الشارقة بسعادة محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية لمناقشة آخر المستجدات المرتبطة بالنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات في الدول العربية وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني في مختلف الدول العربية وتعميق دورها في تسويق المنتج العربي إلى الأسواق العالمية.

و أكد سيف محمد المدفع إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الاتحاد العربي للمعارض على التواصل المستمر عبر الاجتماعات الدورية والملتقيات غير العادية لاستشراف الخطط التطويرية التي من شأنها الإرتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية وتعزيز قدراته على الخروج من التحديات التي يواجهها، وتمكينه من مواصلة لعب دوره الأساسي في زيادة الدخل الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول العربية ولا سيما أن قطاع المؤتمرات والمعارض يعتبر مساهمًا كبير في النمو الاقتصادي للدول ويمثل مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل الوطني.

وأشار سعادة المدفع إلى ضرورة التنسيق مع باقي الدول العربية غير المنضوية تحت مظلة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات وتشجيعها على الانضمام لعضوية الاتحاد بهدف تعزيز إمكانياته في تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية من خلال تطوير صناعة تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية في البلدان العربية وتشجيع ودعم التعاون بين العاملين في هذا المجال في شتى صوره وتسهيل تبادل الآراء والمعلومات التي تهمهم.

من جانبه أشار محمود يوسف الجراح إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص المتواصل على تعزيز مكانة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات كمنصة اقتصادية تكاملية مشتركة من خلال مواصلة الجهود لتنظيم معارض متخصصة في كافة الدول العربية الأعضاء تحت مظلة الاتحاد وبرعايته ودعمه، داعيا كافة الشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال إلى الانضمام للاتحاد لتعزيز الخبرات الاحترافية وفتح آفاق وفرص تعاون عربية بين الشركات لتحقيق التطلعات التجارية الاقتصادية لدولهم مشيرًا إلى أن "المعرض العربي الأول" يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد للنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية وتمكينه من تحقيق مساهمة فاعلة في اقتصاديات الدول العربية وزيادة القدرات التصديرية عبر التسويق للمنتج العربي إلى الأسواق العالمية والارتقاء بمستوى التبادل التجاري العربي.

من جانب أخر أعلنت شركة إنفورما ماركتس "Informa Markets" مصر عن خططها للعام الجاري 2022، بالإضافةلمواعيد الدورات الجديدة لهذا العام من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تتألف منها محفظة الشركة،وتخدم الكثير من القطاعات ومن بينها قطاعات: الزراعة، والأغذية، والسيارات، والعقارات، والطاقة، والأدوية، والرعاية الصحية، حيث تخطط الشركة لتنظيم 9 معارض هذا العام.

وقال هاني خفاجي، مدير عام الشركة: "تأتي خطتنا للعام الحالي، تأكيدًا للدور الرائد للشركة في دعم توجهات الدولة المصرية على محورين رئيسين الأول توطين الصناعة وتطوير الصناعات الوطنية، والثاني التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتنميته، ودفع عجلة الإنتاج لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن في تلك المرحلة الهامة من تاريخه لصنع الجمهورية الجديدة في ظل رؤية الدولة 2030، فلقد نجحنا في تحقيق عائد على الاقتصاد القومي بما يعادل نحو 3 مليار جنيه سنويًا خلال السنوات الماضية وهو الرقم المتوقع زيادته خلال الأعوام القادمة."



كما أكد أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع الوزارات والجمعيات الحكومية ذات الصلة للتأكد من أنها تخدم السوق بإتاحة الفرص ذات الصلة والتي تتماشى وخطة الدولة المصرية، من خلال إنشاء منصات للصناعات والأسواق المتخصصة تتيح التجارة والابتكار والنمو، عبر توفير تجربة تجارية سلسة في فعالياتها التي تقام وفق أحدث المعايير الدولية، وكذلك بناء شراكات مع منصات عالمية لتطوير صناعة المعارض على المستوى المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الكلي لصناعة المعارض والفعاليات آخذ في الازدياد.



وأضاف خفاجي: "تتطابق أهدافنا مع التوجه الحكومي بجعل مصر مركزًا إقليميًا لخدمة إفريقيا والشرق الأوسط، لذا فنحن نراعي أن نجمع أصحاب الاهتمامات المشتركة، ليلتقي البائع والمشتري معًا، ونشجع الابتكار وريادة الأعمال من خلال تقديم خدمات متنوعة للشركات ذات الصلة في معارضنا، مثل مسابقة الشركات الناشئة، ومنطقة الابتكارات."



ليستطرد مدير عام الشركة: "نفخر بكوننا الشركة الرائدة في تبني الأحداث المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة، والترويج للتحول إلى بيئة خضراء، كما نتعاون مع مجالس التصدير في الفعاليات الرائدة من مختلف الصناعات لتخطيط برامج الجناح المصري المشارك في تلك الأحداث الدولية."



هذا وتخطط الشركة لبناء فرق عمل في مكتب الشركة بالقاهرة لمشاركة الخدمات، لتلبية احتياجات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتتضمن هذه الفرق خبراء في مجالات الهندسة الرقمية، والخبراء الرقميين، والحسابات."



وجدير بالذكر أن الشركة نجحت مؤخرًا في إطلاق مؤتمر ومعرضLEAPفي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية كأكبر مؤتمر ومعرض تقني سنوي في العالم، والذي تمت الاستعانة فيه بفريق إنفورما مصر لما لديهم من خبرات كبيرة وقدرات متميزة.

