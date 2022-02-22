مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية يدعو إلى تحويل التحديات إلى فرص

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.. انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية في مركز دبي للمعارض ضمن "إكسبو 2020 دبي"، وذلك بمشاركة أكثر من 200 شخص من الرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر لمجتمع والهيئات والمؤسسات الدولية من جميع أنحاء العالم.

وسلط المؤتمر الضوء على أهمية استثمار الفرص المتاحة لتطوير العمليات والاستفادة مما يمكن أن تقدمه دبي للتمكّن من النمو والتوسع في أعمالها محليا وإقليميا ودوليا، لا سيما وأن المؤتمر ينظم على هامش إكسبو 2020 دبي الذي يوفر منصة مثالية لتوثيق العلاقات والشراكات واستكشاف الفرص.

وانعقد المؤتمر الذي أقيم ليوم واحد تحت شعار "الهيئات والعالم الجديد.. المرونة والتجديد" ليوفر منصةً لاستكشاف كيف يمكن للهيئات التأقلم مع التأثيرات المباشرة الحالية والمستقبلية للجائحة العالمية وكذلك معرفة ديناميكيات التحول التي طرأت على المهن والقطاعات التي تخدمها.

وانطلق المؤتمر بجلسة افتتاحية شارك بها سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي، وهما من مؤسسي مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، فيما تساهم الجهتان في تطوير وتنمية اقتصاد دبي والأعمال بها، حيث قدما نظرة عامة حول أهمية هذه الهيئات الاقتصادية والمهنية في المجتمع الدولي، وما يمكن أن تحدثه من تغيير إيجابي في القطاعات التي تهتم بها.

وقال هلال سعيد المري إن تأثير الجائحة العالمية على مدار العاميين الماضيين طال مختلف المجالات والقطاعات تقريبًا حيث واجهت الهيئات الدولية تداعيات هذه الأزمة على أكثر من صعيد، وحرصت على استمرارية تقديم الدعم والتوجيه للأعضاء من جهة، والمحافظة على عضويتهم وعلى مصادر الدخل ومواصلة تنظيم الفعاليات من جهة أخرى.

وأضاف: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، استطاعت دبي إدارة جائحة "كوفيد-19" بكفاءة عالية، وكانت استجابتها سريعة ومرنة في التعامل مع تداعياتها، وهو ما جعلها تمضي قدما نحو تحقيق طموحاتها وخططها لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد والمعرفة، وفي الوقت الذي تواصل فيه الهيئات الاقتصادية والمهنية العالمية جهودها للحفاظ على أهميتها ودعم أعضائها من خلال التطوير المهني والتواصل وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وكذلك المشاركة في صنع القرارات، فإن دبي تلتزم بتوفير منصة مثالية لها لتمكنها من التطور والتوسع محليا وإقليميا وعالميا.

من جهته قال حمد مبارك بوعميم إن الهيئات الاقتصادية والمهنية مساهم رئيسي في النمو الاقتصادي ونشاط الأعمال العالمي، وهي المسؤولة عن العديد الأفكار الإبداعية والابتكارية التي تضيف قيمة للنشاط الاقتصادي وتعزز تنافسيته العالمية، مشيرًا إلى أن نجاح الهيئات الاقتصادية والمهنية يحتاج إلى منظومة متكاملة من بيئة الأعمال القادرة على تحفيز الهيئات الاقتصادية والمهنية لممارسة دورها الطبيعي في تنمية المجتمع والاقتصاد.

وأضاف: توفر دبي الوجهة الأمثل للهيئات الاقتصادية والمهنية للنمو والتطور، نظرًا للمزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة بها، علاوة على تشريعاتها الحديثة والمرنة ومجتمع أعمال حيوي وتنوع ثقافي واقتصادي، حيث تم ترخيص 9 هيئات اقتصادية ومهنية جديدة في العام 2021 في مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، واعتبر أن إكسبو 2020 دبي ساهم كذلك في تعزيز بيئة الأعمال المحفزة لنمو واستقطاب الهيئات الاقتصادية والمهنية بسبب تمكينه من التواصل والتعاون والنمو الاقتصادي المستدام.

ومن الأسماء البارزة التي شاركت في المؤتمر الذي حضره أكثر من 200 شخص، ميشيل مايسون، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية للمدراء التنفيذيين، ومارجوري أندرسون، مؤسس كوميونيتي باي أسوسيشن، وجيسون تومسون، المفكر والمتحدث وكاتب المحتوى، ومارك ميكي، المبدع الرقمي والخبير في تجربة المستخدم والتفكير التصميمي، وبو كروغر، مالك موفينج مايندز.

كما استضاف المؤتمر عددًا من قادة الهيئات والجمعيات العالمية مثل، أليساندرو جاك كورتيز، الرئيس التنفيذي للجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي وعلم الأورام، وديانا شتاينباخ، نائب الرئيس لقسم تطوير الشركات لدى "آي اس اس ايه" رابطة التجارة الدولية لصناعة التنظيف، الرائدة عالميًا في مجال التنظيف، وماغدالينا نويكا موك، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للتدريب، ومارتن سيرك، المستشار الدولي الذي ساهم بوضع جدول أعمال المؤتمر.

وقالت ميشيل مايسون، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين: تمتلك الهيئات دائما القدرة على قيادة التحول في المجالات والمهن التي تختص بها، ولتحقيق ذلك كان من المهم والضروري المحافظة على البقاء في المقدمة عبر الابتكار، والتفكير المشترك، وتنمية المعرفة، وفي أعقاب الجائحة، أصبحت الهيئات تتمتع بتفكير مستقبلي وكذلك الريادة في تبني دورها المهم في التغيير، وستساعد مثل هذه المؤتمرات واللقاءات التي تجذب قادة ومسؤولي الهيئات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الذي اختتم فعالياته مؤخرا، في تسريع الدور القيادي والمهم الذي تلعبه تلك الهيئات في العالم المتغير اليوم.

ويُعد المؤتمر الحدث الرئيسي لمركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، الذي تأسس عام 2014 بهدف دعم ومنح التراخيص للهيئات الإقليمية والدولية لتأسيس فروع لها في دبي.. وقد افتتح المركز مكتبه الجديد في ون سنترال بمنطقة مركز دبي التجاري العالمي في ديسمبر 2019، لتوفير بيئة مثالية للتنسيق والتعاون بين الهيئات والجمعيات المنتسبة إليه.

واستعرضت الدورات السابقة لمؤتمر مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية المفاهيم والأولويات الرئيسية للقطاع، واستطاعت استقطاب الخبراء من جميع أنحاء العالم، فضلًا عن تعزيز مكانة المدينة كحاضنة لهذه الهيئات والجمعيات الدولية في المنطقة.. ونجحت الدورة الأولى، التي عقدت عام 2017، في تأسيس المؤتمر تحت شعار "بناء المجتمع"، بينما أقيمت الدورة الثانية في عام 2019 وتمحور برنامجها حول موضوع "قيادة التغيير.. التأثير المجتمعي للهيئات الاقتصادية والمهنية".