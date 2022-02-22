غرفة رأس الخيمة تبحث تنمية العلاقات الاقتصادية مع سريلانكا

أكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أهمية تنظيم فعاليات اقتصادية من خلال إقامة معارض دائمة تجارية وصناعية، لمنتجات تمتاز بها جمهورية سريلانكا، في سياق التنسيق المشترك بين الغرفة ومركز رأس الخيمة للمعارض ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومجلس تنمية الصادرات السريلانكي، وذلك للتسويق والترويج لمنتجات الدول وما يتم إنتاجه وتصنيعه بإمارة رأس الخيمة، بهدف تقوية وتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة في إطار الرؤية الاقتصادية الطموحة للإمارة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة الغرفة، لمعالي الدكتور باندولا جوناواردنا وزير التجارة بجمهورية سريلانكا، في مقر غرفة التجارة، بحضور سعادة داميكا مالراج دى سيلفا سفير جمهورية سريلانكا لدى الدولة، ودولوالا ماداجيدارا القنصل العام لسريلانكا في دبي والمناطق الشمالية، وسوريش دي ميل، الرئيس التنفيذي لمجلس تنمية الصادرات السريلانكي، ومن غرفة تجارة رأس الخيمة يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعارفة الفلاحي، والدكتورة عائشة القطامي عضوي مجلس ادارة الغرفة، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية سريلانكا، وسبل تطويرها في شتى القطاعات، إلى جانب العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس غرفة رأس الخيمة عن أمله في أن يكون هذا اللقاء خطوة للبدء بأخذ خطوات إلى الأمام من قبل إمارة رأس الخيمة وسريلانكا، نحو مزيد من التعاون في شتى القطاعات، مؤكدًا استعداد الغرفة للتعاون مع نظرائها في سريلانكا لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح أن لدى إمارة رأس الخيمة العديد من الفرص الثمينة، المتاحة للعمل المشترك بين الجانبين، والتي تتجاوز القطاعات المطروحة في هذا اللقاء، وتمتد إلى قطاعات أخرى كثيرة يمكن استثمارها، لافتًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللقاءات، وما يترتب عليها من فعاليات في تطور العلاقات بين رأس الخيمة وسريلانكا.

واستعرض رئيس الغرفة خلال اللقاء المناطق الصناعية والحرة في إمارة رأس الخيمة، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والصناعي وتعزيز البرامج الاستثمارية المشتركة في هذا الإطار.

وعبر معالي الدكتور باندولا جوناواردنا وزير التجارة السريلانكي عن شكره للغرفة على إقامة هذا اللقاء الموجه للشركات من كلا البلدين الصديقين، والذي يهدف إلى اطلاعهم على المميزات والإمكانات، التي يتمتع بها الجانبان، بالإضافة إلى تحفيز الشركات السريلانكية والإماراتية للعمل معًا، وعقد الشراكات الاستثمارية المثمرة، داعيًا غرفة تجارة رأس الخيمة لزيارة سريلانكا على رأس وفد من رجال الأعمال للاطلاع على الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، ولفت إلى أن بلاده أصبحت الوجهة السياحية الأكثر جاذبية في جنوب شرق آسيا.