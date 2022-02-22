عملة أوكرانيا تهوي لأدنى مستوى في 7 سنوات

تعرضت الأصول الأوكرانية لضغوط اليوم الثلاثاء 22 فبراير، بعد تصعيد حاد للتوتر مع روسيا، مما دفع العملة المحلية لتهوي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015.

وأثار اعتراف روسيا رسميًا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا أمس الاثنين شبح حرب في الجناح الشرقي لأوروبا واضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

وهبطت العملة الأوكرانية "هريفنا" بما يصل إلى نحو 1.4% إلى 29.1196 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ هبوطها الحاد في 2015 عندما اندفعت كييف نحو إعادة هيكلة للديون.

وبلغت خسائر "هريفنا" نحو 10% منذ نهاية أكتوبرالماضي، عندما دفع تصاعد الصراع مع موسكو المستثمرين للتخلي عن الأصول الأوكرانية، الأمر الذي أدى لانخفاض حاد في السندات السيادية لأوكرانيا المقومة بالدولار أيضًا.