الأسواق الأوروبية تشهد جلسة متقلبة بفعل تطورات أزمة روسي وأوكرانيا



أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا مرتفعًا بنسبة 0.07%، بعد أن تعافى من خسائر تزيد عن 1.8% بعد فترة وجيزة من الافتتاح، وارتفعت أسهم قطاع السيارات 0.8% بينما تراجعت أسهم قطاع التجزئة بنحو 1%.

كما ارتفع مؤشر FTSE البريطاني بنهاية جلسة الثلاثاء بنسبة 0.13%، فيما تراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.26%، كما تراجع مؤشر CAC الفرنسي بنسبة 0.01%.

فرضت المملكة المتحدة في البداية عقوبات مستهدفة على خمسة بنوك روسية وثلاثة أثرياء روس، كما أوقفت ألمانيا التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، المصمم لنقل الغاز الطبيعي من روسيا مباشرة إلى أوروبا.

فيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية، اكتسبت Porsche وVolkswagen ارتفاعات بنحو 11% و7.8% على التوالي بعد تأكيد المناقشات المتقدمة حول الاكتتاب العام الأولي المحتمل لشركة Porsche.

بينما تراجعت منصة استثمار التجزئة البريطانية Hargreaves Lansdown بأكثر من 15% بعد الإبلاغ عن انخفاض في الأرباح للنصف الأول من السنة المالية 2022.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية في القارة العجوز، ارتفع مؤشر IFO الألماني لمناخ الأعمال إلى 98.9 في فبراير من 96.0 في يناير على الرغم من الوضع في أوكرانيا، ومُتجاهلًا ما قاله معهد الأبحاث بأن الشركات الألمانية المتضررة بالفعل من اختناقات العرض ستشهد عائقًا.