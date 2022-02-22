"أبوظبي للتنمية" يبحث مع سفير موريشيوس تعزيز التعاون

بحث سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة شوقت علي سودهان سفير موريشيوس غير المقيم لدى الدولة العلاقات الثنائية المشتركة، إلى جانب مناقشة الفرص التنموية والاستثمارية المستقبلية التي من شأنها أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في موريشيوس.

حضر اللقاء - الذي عُقد في مقر الصندوق - سعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

و قال سعادة محمد سيف السويدي - بهذه المناسبة - إن موريشيوس من الدول التي ترتبط بعلاقات استراتيجية متميزة مع صندوق أبوظبي للتنمية ويعود تاريخها إلى أربعة عقود، حيث موّل الصندوق أولى مشاريعه التنموية الخاصة بتطوير شبكات المياه في موريشيوس، لافتًا إلى أن الصندوق قام كذلك بتمويل مشاريع في قطاعات متنوعة انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة حياة السكان.

من جانبه، أعرب سعادة شوقت علي سودهن عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية في سبيل تنمية ودعم اقتصادات الدول النامية، مشيرًا إلى أن الصندوق لعب دورًا مهمًا في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في موريشيوس، لا سيما وأن تمويلاته ساهمت في تنفيذ وتطوير مشاريع استراتيجية في البلاد.

وأشار إلى أن موريشيوس تتطلع من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز علاقاتها مع الصندوق وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في قطاعات حيوية ذات أولوية لحكومة موريشيوس ومنها تنمية مشاريع المياه، والطاقة المتجددة إلى جانب السياحة والتنمية الحضرية المتكاملة.

جدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية موّل في عام 1982 شبكة محطة مياه ماراوفاكرا، كما مول في عام 2019 مشروع الطاقة الشمسيّة الكهروضوئية بتكلفة 36.7 مليون درهم، والذي يستفيد منه نحو 10 آلاف أسرة، ويساهم في تقليل اعتماد موريشيوس على الوقود الأحفوري. كما قدم الصندوق تمويلًا بقيمة 77 مليون درهم لبناء مستشفى تخصصي للعيون مجهّز بأحدث الأدوات الطبية ذات المواصفات العالمية.