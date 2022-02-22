المدينة المستدامة تحصد أربع جوائز ذهبية عن مشاريعها في دبي والشارقة

حصلت المدينة المستدامة العلامة التجارية الرائدة في بناء مدن المستقبل المستدامة منخفضة الكربون على أربع جوائز خلال حفل توزيع جوائز عقارات الخليج 2022 تقديرا لدورها في تلبية أعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال مشاريعها في دبي والشارقة.

فقد منحت جوائز عقارات الخليج المدينة المستدامة في دبي الجائزة الذهبية عن فئتي "إسعاد العملاء" و"مبادرة تجربة العملاء" وهو تكريم للمشروع الذي يقطنه أكثر من 3000 شخص من67 جنسية مختلفة نظرا للحلول والاستراتيجيات المبتكرة التي تم اعتمادها لتحسين جودة حياة السكان وتقليل بصمتهم الكربونية بالإضافة لتحقيق توفير كبير في مصاريف الخدمات والصيانة.

كما حصلت مدينة الشارقة المستدامة وهي أول مشروع سكني مستدام في إمارة الشارقة على جائزتي "أفضل مشروع عقاري و"أفضل مشروع مستدام أخضر" في المنطقة نظرا لتصميمها المستدام والصديق للبيئة حيث سيتم تشغيل المدينة كليا بالطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بواسطة الألواح الشمسية مع إعادة تدوير المياه والنفايات كما ستجري فيها زراعة معظم المنتجات الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة في البيوت الخضراء إضافة لاعتماد وسائل النقل المستدامة وتوفير محطات شحن السيارات الكهربائية.

يُذكر أن المشروع هو ثمرة شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ وشركة دايموند ديفلوبرز الشركة الرائدة في تطوير المشاريع المستدامة.

تعكس هذه الجوائز التزام المدينة المستدامة ومدينة الشارقة المستدامة بتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تعزيز سعادة سكان الدولة وتقديم نموذجًا عمليًا لمدن المستقبل منخفضة الكربون والتي تلبي أعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.