حصاد الـ "توك توك".. تأثير الأزمة الأوكرانية على مصر وتخلي قطر عن الإخوان

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، حسم الجدل بشأن ما يتردد عن احتمالية انهيار السد الإثيوبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلي قطر عن الإخوان المقيمين بالدوحة، وابلاغهم بأنهم غير مرغوب فيهم، فضلا عن حقيقة نقل حديقة الحيوان.

وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:



نقل حديقة الحيوان

نفى الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، ما ترددعن ارتفاع تذكرة حديقة الحيوان لـ 65 جنيها، مؤكدا أنه لا مساس بسعر التذكرة منذ 8 سنوات، معلقا: "معرفش ليه الشائعة ديه".

وأضاف "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" 90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور" أن السعر الحقيقي للتذكرة 5 جنيهات للبالغين، والأطفال تحت سن 5 سنوات مجاني، وأن من يقول أن هذا يتم يوم الثلاثاء، فهذا اليوم هو يوم راحة الحديقة، موضحا أن يوم الثلاثاء يجرى به خطة تحصينات للحيوانات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان إلى أن إدارة الحديقة قررت فتح أبوابها يوم الثلاثاء الأسبوع الحالي والماضي بسبب إجازة نصف العالم، وكان سعر التذكرة 5 جنيهات، لافتا إلى أن سعر 65 جنيه للأفواج السياحية وليس المصريين وبحجز مسبق.

ونوه بأن هناك إقبال كبير للمواطنين على الحديقة، ويفوق الوصف، منوها بأن وزارة الزراعة تدعم الحديقة، وتقوم بتوفير حيوانات جديدة مثل الزراف والدب الروسي، والكانجرو الأحمر، والنمور البنغالية بجانب عمل مدينة ملاهي كاملة.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان إلى أن حديقة الحيوان يتم تطويرها وفق خطة موضوعة تتناسب مع المعايير الدولية، ولن يجرى نقل الحديقة كما تردد، منوها بأنها حديقة تراثية وأثر.

ولفت إلى أن هناك تطوير لبيت الفيل، وبعد ذلك سيتم شراؤه، معلقا: "لازم لجنة عالمية تتأكد بأن المكان ملائم للفيل لكي يتم جلبه للحديقة حتى لو معانا فلوسه"، منوها بأن حديقة الحيوان لم يحدث بها أى حالة كورونا.



انهيار السد الإثيوبي كلام فارغ

حسم الدكتور فاروق الباز، العالم المصري العالمي، الجدل بشأن ما يتردد عن احتمالية انهيار السد الإثيوبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الباز" خلال اتصاله الهاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء: "جسم السد كويس وما يتردد بشأن احتمالية انهياره كلام فارغ".

وأضاف "الشركات العالمية والجهات التي ساهمت في بناء السد وأنفقت الملايين ما كانت تفعل هذا لو لم تكن على يقين أن أموالها في محلها"، مشيرًا إلى أن دراسات السد سليمة.

وأكد أن الدولة المصرية لن تفرط في أي جزء من حصتها المائية بسبب السد الإثيوبي وهذا هو الأهم، موضحًا أن مصر لا تمانع أن تولد أثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها من السد ما دام ليس هناك تأثير على حصة مصر من المياه.



قطر تتخلى عن الإخوان

كشف ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، عما يتردد بشأن قيام المسؤولين القطريين بإبلاغ محمد عبد الوهاب مسئول الإخوان في قطر، بأن ينتقلوا إلى أماكن أخرى غير الدوحة، وأنهم أصبحوا غير مرغوب فيهم.

كما أشار ماهر فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الأمير القطري تميم بن حمد ناقش ملف الإخوان في اجتماع مع يوسف القرضاوي، مضيفًا أن هناك مصادر تتحدث عن نية قطر طرد مجموعة إبراهيم منير من الدوحة، كما أن الأتراك بدأوا أيضا يضغطوا على الإخوان للانتقال خارج تركيا.

وقال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية: "متوقع إغلاق وسائل الإخوان الإعلامية فى تركيا"، لافتًا إلى أنه هناك مباحثات دارت بشأن لقاء سيجري في الرياض بين تركيا والسعودية خلال الفترة المقبلة، وملف الإخوان سيكون حاضر على مائدة المناقشات.

تأثير الأزمة الأوكرانية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة تقوم بمراجعة التوقعات حول النمو الاقتصادي، وسط موجة التضخم العالمي الحالية، والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية التي قد يؤثر على أسعار المواد الغذائية والطاقة، خلاف أزمة التضخم، فمصر جزء من الاقتصاد العالمي و30% من التضخم يكون مستورد.

وتابعت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن التضخم شهد قدرًا من الارتفاع، لكن لدينا مخزون استراتيجي من السلع عبر التحوط الاستراتيجي وهو ما خفف من وطأة التضخم العالمي المستورد.

وحول التوقعات قالت وزيرة التخطيط: "كنا متوقعين نحقق 5.4-5.5%، لكن بما يتحقق الان ممكن نحق 6.2-6.3 % نهاية العام المالي، ورغم ذلك ستخضع هه التوقعات لمراجعة دورية".